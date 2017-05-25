"Гознак" о паспортной системе: Абхазия подготовила всю инфраструктуру

СУХУМ, 25 — май, Sputnik. Бадри Есиава. Важную часть договора – подготовку всей необходимой инфраструктуры для выпуска и учета паспортов граждан республики – взяла на себя абхазская сторона, об этом рассказал корреспонденту Sputnik генеральный директор акционерного общество "Гознак" Аркадий Трачук.

"Важную часть – подготовку инфраструктуры, без чего система не работает, взяла на себя абхазская сторона. Здесь важна не только программная среда и паспортные книжки, за которые мы отвечали и изготавливали, еще необходимо иметь все, что позволяет обрабатывать эти данные и хранить", — рассказал Трачук.

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Эта часть договора была реализована в сроки Министерством внутренних дела Абхазии, добавил генеральный директор "Гознака".

Завершен серьезный этап запуска в промышленную эксплуатацию паспортной системы, которая позволяет вести базу данных по выданным паспортам и их персонализации, сказал Аркадий Трачук.

Он добавил, что был развернут единый центр персонализации документов в Паспортном управлении Сухума, где осуществляется внесение персональных данных заявителя в бланки паспорта и вида на жительство.

Открыты 13 пунктов сбора персональных данных заявителей, оформления и выдачи документов в столице и районах Абхазии. Единый центр обработки данных расположен в МВД Абхазии.

Эта работа проводилась в течение двух с половиной лет, и для того чтобы она в дальнейшем развивалась, продолжил Трачук, был подписан протокол о намерениях между "Гознаком" и Кабинетом Министров Республики Абхазия.

"Протокол предусматривает задачу — в течение этого календарного года разработать мероприятия по поддержке системы и разработать предложения по ее развитию. На базе этих предложений сформировать юридически обязывающие документы", — подчеркнул он.

Если абхазская сторона и "Гознак" найдут взаимоприемлемые решения, уточнил Трачук, будут подписаны договоры, которые позволят этой системе надежно обслуживать задачи, стоящие перед органами власти.



