"Гознак": паспортная система в Абхазии готова к работе

Трансляция финального выступления Валерии Адлейба на вокальном шоу «Ты супер!» и концерт с участием детских танцевальных и вокальных коллективов Абхазии будет организован в Сухуме 27 мая в 19:00.
Преступление произошло в три часа ночи, сам глава администрации села Отобая Виталий Сорокин в момент взрыва находился в соседней комнате, поэтому не пострадал.
В традициях и обычаях абхазского народа отображаются особенности быта народа, его привычки и отношения между людьми. Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает пройти тест и узнать, насколько хорошо вы знаете абхазские традиции и обычаи.
В Южной Осетии не хватает горючего – государственная заправка в Цхинвале отпускает ГСМ только госучреждениям, и тем по талонам.
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Поезда, следующие без остановок, не будут подвергаться пограничным проверкам на казахстанско-российской границе.
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Министр госуправления Эстонии подал в отставку после скандального заявления о том, что он не является сторонником членства страны в НАТО.
В Южной Осетии не хватает горючего – государственная заправка в Цхинвале отпускает ГСМ только госучреждениям, и тем по талонам.
Ученые и исследователи Грузии, Кыргызстана и Молдовы смогут воспользоваться технологическими ресурсами азербайджанского спутника.
Победу в Лиге Европы полузащитник "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян посвятил своей семье, городу Манчестеру и армянам.