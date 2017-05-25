"Гознак": паспортная система в Абхазии готова к работе

"Для того чтобы начать работу по развитию системы, мы и подписали протокол с Кабинетом Министров Абхазии. Протокол предусматривает задачу в течение этого календарного года разработать мероприятия по поддержке системы и разработать предложения по развитию системы. На базе этих предложений сформировать юридически обязывающие документы, и, если мы найдем взаимоприемлемые решения и по развитию, и по поддержке, подписать соответствующие договоры, которые позволят этой системе надежно обслуживать задачи, стоящие перед органами власти", — сказал Трачук.