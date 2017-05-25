Молодежь Абхазии поддержала Валерию Адлейба перед финалом "Ты супер!"

СУХУМ, 25 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. В преддверии финала международного музыкального конкурса "Ты супер!" абхазская молодежь устроила акцию в поддержку финалистки из Абхазии Валерии Адлейба на площади Свободы в Сухуме 25 мая.

"Мы хотели бы поддержать этой акцией Валерию Адлейба, которая находится далеко, очень хочется, чтобы она чувствовала дух абхазов и понимала, что мы с ней", — сказала специалист Госкомитета Абхазии по молодежной политике Тамила Соломко.

Участники акции держали в руках буквы, подняв которые, они образовали: "Лера – ты супер, мы с тобой!".

"Она большая молодец, все то, что она сделала, достойно восхищения. Она такая маленькая, но все то, что произошло в ее жизни, для нее должно быть очень круто. Конечно, я ей желаю успеха, но самое главное — это, конечно, участие, она о себе заявила, мы все ее очень сильно любим, и я думаю, что у нее большое будущее", — добавила Соломко.

© Sputnik. Бадрак Авидзба Молодежная акция в поддержку Леры Адлейба

Поддержать Валерию Адлейба перед финалом "Ты супер!" на площадь Свободы пришли члены волонтерских организаций Сухума.

"Я бы хотела пожелать ей большого терпения, потому что ей предстоит выступить перед огромной публикой. На мой взгляд, самое главное — это идти до конца, желаю ей сил, чтобы она сумела выстоять, мы желаем ей удачи и хотим, чтобы она выиграла конкурс", — сказала участница акции Иланда Гергия.

Акцию поддержки открыл Степан Амичба, сочинивший песню специально для Валерии Адлейба к финалу вокального шоу. После исполнения песни участники акции одновременно отправили СМС сообщения в поддержку абхазской участницы музыкального шоу "Ты супер!".

Напоминаем, что суперфинал международного детского вокального конкурса "Ты супер!" пройдет 26 мая в Кремле, а 27 мая в 20:00 телезрители увидят концерт в эфире телеканала НТВ и трансляциях новостного агентства Sputnik.



