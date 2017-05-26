ТПП Абхазии о форуме во Владимире: умоляли продать абхазскую продукцию

СУХУМ, 26 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Посетителей форума было очень много, все подходили к абхазской экспозиции, все просто умоляли продать выставленную продукцию, сказала начальник управления по сертификации предпринимательства ТПП Лана Киут в эфире радио Sputnik Абхазия.

"Нас просили продать продукцию, хотя мы им объясняли, что это выставочная экспозиция. Наш павильон украшали баннеры с видами Абхазии, была представлена печатная и продовольственная продукция, это вино-водочные изделия, аджика, мед, чай, различные варенья, джемы, сыр, мясо, фрукты и так далее. Все посетители имели возможность продегустировать нашу продукцию", — рассказала Киут.

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Начальник управления по туризму Торгово-промышленной палаты Абхазии Инара Даурова рассказала, что в деловой программе экономического форума во Владимире участвовало около двух тысяч человек.

"Мы приняли участие в официальной части форума, провели презентацию туристического и экономического потенциала Абхазии среди таких стран, как Чили, Китай, Венгрия, Франция, Белоруссия, Польша и других. Мы рассказали о возможностях Абхазии и показали яркий видеоролик", — подчеркнула Даурова.

Иностранные гости форума проявили большой интерес к Абхазии, рассказала она.

"Но самым значимым событием для нас оказалось то, что почетные гости форума в сопровождении губернатора Владимирской области Светланы Орловой целенаправленно посетили наш павильон. Среди официальной делегации были министр финансов России Антон Силуанов, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, президент ТПП России Сергей Катырин и другие", — подчеркнула Даурова.

Делегация ТПП Абхазия презентовала экономические и туристические потенциалы республики на V Владимирском межрегиональном экономическом форуме "Золотое кольцо России–50. Предпринимательство и туризм: инвестиции в будущее", который проходил с 18 по 21 мая во Владимире. В рамках форума в павильоне ТПП Абхазии была выставлена продукция основных производителей республики.



