ТПП Абхазии об участии во Владимирском форуме: наша продукция нарасхват

Делегация ТПП Абхазия презентовала экономические и туристические потенциалы республики на V Владимирском межрегиональном экономическом форуме "Золотое кольцо России – 50. Предпринимательство и туризм: инвестиции в будущее", который проходил с 18 по 21 мая во Владимире. В рамках форума в павильоне ТПП Абхазии была выставлена продукция основных производителей республики.

"Нам хотелось бы, чтобы в мероприятиях такого масштаба Абхазия была представлена на государственном уровне, так как развитие и установление долгосрочных отношений, привлечение инвестиций и деловых партнеров необходимо нашей республике", - сказала Даурова.