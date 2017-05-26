16:53 26 Мая 2017
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Инара Даурова и Лана Киут
© Sputnik / Томас Тхайцук

ТПП Абхазии об участии во Владимирском форуме: наша продукция нарасхват

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Насколько хорошо была представлена Абхазия на экономическом форуме, и какой успех имела экспозиция, рассказали в эфире радио Sputnik Абхазия начальник управления по туризму ТПП Абхазии Инара Даурова и начальник управления по сертификации предпринимательства ТПП Абхазия Лана Киут.

Делегация ТПП Абхазия презентовала экономические и туристические потенциалы республики на V Владимирском межрегиональном экономическом форуме "Золотое кольцо России – 50. Предпринимательство и туризм: инвестиции в будущее", который проходил с 18 по 21 мая во Владимире. В рамках форума в павильоне ТПП Абхазии была выставлена продукция основных производителей республики. 

"Нам хотелось бы, чтобы в мероприятиях такого масштаба Абхазия была представлена на государственном уровне, так как развитие и установление долгосрочных отношений, привлечение инвестиций и деловых партнеров необходимо нашей республике",  - сказала Даурова.



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