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Архивное фото молзавода

Сухумский молзавод рассчитывает занять 18% абхазского рынка

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Возобновить работу Сухумского молочного завода планируется в июне 2017 года, сообщил в интервью радио Sputnik Абхазия директор Инвестагентства Абхазии Алмас Тания.

СУХУМ, 27 май —  Sputnik, Бадри Есиава. Продукция Сухумского молочного завода займет до 18% рынка кисломолочных продуктов Абхазии в ближайший год, заявил на радио Sputnik Абхазия директор Инвестагентства Абхазии Алмас Тания.

"Наш завод не сумеет полностью покрыть потребности республики в молочной продукции с теми мощностями, которые есть у Сухумского молзавода сегодня. Максимум мы рассчитываем занять долю рынка в 18% в ближайший год, что было бы идеальным сценарием для завода", — отметил он.

Полную версию радиоинтервью с Алмасом Тания и Арноу Хашба слушайте здесь>>

Тания добавил, что импорт молочной продукции в Абхазию увеличивается с каждым годом. В сумме это составляет около 800 миллионов рублей. Основным поставщиком остается  Российская Федерация, и частично занимает свою нишу на абхазском рынке Белоруссия. 

После того как потребитель познакомится с продукцией завода, когда она начнет пользоваться спросом, считает глава Инвестагентства, можно будет задуматься о развитии предприятия и увеличении его мощности.

Алмас Тания видит экспортный потенциал Сухумского молзавода и уверен, что это позволит в будущем реализовывать абхазские сыры на российском рынке. 

"Планируется в штат завода набрать до 30 человек. На первом этапе мы уже укомплектованы, но по мере развития предприятия, возможно, придется добирать сотрудников. Это значит, что 30 семей будут получать достойную заработную плату", — подчеркнул Тания. 

Первой продукцией, которая будет производиться на сухумском заводе, будут кисломолочные изделия. Тания заверил, что они будут качественными, вкусными и полезными, а в дальнейшем ассортимент расширится. 

Главный технолог Сухумского молочного завода Арноу Хашба уточнил, что на первом этапе будут производить кефир, мацони, сметану и йогурт. Предполагается обеспечить абхазский рынок и творогом. 

"Все это зависит от того, как мы успеем реконструировать завод под ту или иную технологическую линию", — пояснил Хашба.

Так как в Абхазии нет достаточного количества молока для производства всех этих видов продукции, изготавливаться они будут из белорусского сухого молока. Первая партия уже доставлена в страну. Сырье прошло лабораторные исследования на заводе производителя в Белоруссии, который не так давно инспектировал Роспотребнадзор. 

Лабораторные проверки сырье также проходит и в лаборатории Сухумского молочного завода, где работают опытные микробиологи и химики-лаборанты. 

Сухумский молочный завод возобновил свою работу сразу после Отечественной войны народа Абхазии. Был собран мини-цех, начался выпуск молочной продукции. Однако функционирование предприятия из-за устаревшего оборудования и обветшалости здания было прекращено.  

В полную силу завод начал работать в 2012 году после реконструкции и переоснащения. Завод проработал девять месяцев, после чего из-за экономических проблем предприятие вновь остановилось.

Возобновить работу Сухумского молочного завода планируется в июне 2017 года.




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