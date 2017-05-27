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Алмас Тания и Арлан Хашба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Тания и Хашба об открытии молзавода в Сухуме: начнем с кисломолочной продукции

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Какие продукты представит Сухумский молочный завод, из какого сырья и какие объемы производства у завода, рассказали в эфире радио Sputnik Абхазия директор Инвестагентства Абхазии Алмас Тания и главный технолог предприятия Арноу Хашба.

"Кисломолочная продукция занимает самую большую долю рынка Абхазии. Решили начать с производства продукта, который мы точно сумеем произвести качественно, он будет вкусный и полезный, а в дальнейшем будет расширять линейку ассортимента, будет мороженое, будут и сыры", — сказал Тания. 

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