Тания и Хашба об открытии молзавода в Сухуме: начнем с кисломолочной продукции

"Кисломолочная продукция занимает самую большую долю рынка Абхазии. Решили начать с производства продукта, который мы точно сумеем произвести качественно, он будет вкусный и полезный, а в дальнейшем будет расширять линейку ассортимента, будет мороженое, будут и сыры", — сказал Тания.