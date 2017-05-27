Тания и Хашба об открытии молзавода в Сухуме: начнем с кисломолочной продукции

Совет Народных Комиссаров РСФСР 28 мая 1918 года утвердил "Декрет об учреждении Пограничной охраны РСФСР", положивший начало истории пограничных войск.
Телетрансляция финального концерта международного вокального проекта "Ты супер!" состоится 27 мая в 20:00 на телеканале НТВ и портале агентства Sputnik.
Житель города Рассказово Тамбовской области, поэт и член Российского союза писателей Георгий Шелд планирует на велосипеде преодолеть расстояние в полторы тысячи километров до Абхазии за восемь дней.
Три свата, правило второго тоста и невозможность ответить согласием сразу – свадебные традиции осетин.
Зампред Партии Народный фронт Азербайджана Гёзал Байрамлы задержана при попытке контрабандного ввоза в страну 12 тысяч долларов.
Столица Армении – город Ереван – заняла второе место в списке наиболее недорогих туристических направлений для россиян.
Государственному гербу Казахстана задали новые стандарты - назвали "безымянные" детали, определили параметры и даже цветовую палитру.
На заседании Совета глав правительств стран СНГ было подписано 12 документов – каких – узнал Sputnik.
Россия на 100% уверена в том, что Белорусская АЭС будет построена и введена в эксплуатацию, хотя реализация проекта идет не без проблем.
Президент Латвии, премьер Эстонии, и даже канцлер Германии, были удивлены носками главы кабинета министров Канады на саммите НАТО.
Вильнюсский вуз через свой аккаунт в Фейсбуке предупредил студентов о том, что в учреждении замечен офицер российской разведки.
Задержанному мэру Кишинева либералу Дорин Киртоакэ грозит до семи лет лишения свободы за использование служебного положения в личных целях.
Гражданина Таджикистана и его жену, пытавшихся уехать в Сирию для участия в боевых действиях, приговорили к 13 и 12 годам заключения.
Сергей Шойгу передал узбекскому коллеге Кабулу Бердиеву копию Знамени Победы в знак признания вклада узбекского народа в разгром фашистов.
МИД России пообещал не оставлять без ответа высылку российских дипломатов из эстонской Нарвы
Три свата, правило второго тоста и невозможность ответить согласием сразу – свадебные традиции осетин.
Зампред Партии Народный фронт Азербайджана Гёзал Байрамлы задержана при попытке контрабандного ввоза в страну 12 тысяч долларов.
Столица Армении – город Ереван – заняла второе место в списке наиболее недорогих туристических направлений для россиян.