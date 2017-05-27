Российские пограничники в Абхазии отметили профессиональный праздник

СУХУМ, 27 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. В преддверии своего профессионального праздника – 99 годовщины учреждения Пограничной службы, сотрудники Пограничного управления ФСБ России в Абхазии возложили цветы к мемориалу погибшим товарищам в субботу 27 мая.

На праздновании 99 годовщины учреждения Пограничной службы присутствовало руководство Абхазии во главе с президентом Раулем Хаджимба.

Открывая митинг в честь праздника, начальник Пограничного управления ФСБ России в Абхазии Дмитрий Юдин отметил, что многие поколения пограничников верой и правдой служили родине, надежно отстаивая интересы отечества.

"Почти вековой путь Пограничного управления был сложный, в отдельные периоды он сопровождался драматическими событиями, стражам рубежей приходилось сталкиваться с отрядами бандитов, противостоять вооруженным провокациям", — сказал Юдин.

Соглашение Абхазии и России о совместной охране границы стало важным этапом в жизни Пограничного управления, подчеркнул он.

Премьер-министр Абхазии Беслан Барциц поздравил военнослужащих и ветеранов Пограничного управления ФСБ России в Абхазии с праздником. Он отметил, что с первых дней признания независимости Абхазии, служащие погрануправления совместно с СГБ республики стоят на защите интересов республики и ее суверенитета.

День пограничника в Абхазии © Sputnik. Бадрак Авидзба

День пограничника в Абхазии © Sputnik. Бадрак Авидзба

День пограничника в Абхазии © Sputnik. Бадрак Авидзба

День пограничника в Абхазии © Sputnik. Бадрак Авидзба

День пограничника в Абхазии © Sputnik. Бадрак Авидзба 1 / 5 © Sputnik. Бадрак Авидзба День пограничника в Абхазии

Посол России в Абхазии Семен Григорьев в своей речи подчеркнул, что праздник создания пограничных войск стал поистине всенародным.

"Праздник стал всенародным, как в России так и в братской Абхазии. Многие века пограничники принимали на себя первый удар агрессора, защищали рубежи нашей великой родины", — сказал Григорьев.

После праздничного митинга, военнослужащие Пограничного управления ФСБ России в Абхазии прошли торжественным маршем под сопровождением Военно-духового оркестра Министерства обороны Абхазии.

Затем пограничники устроили выступление перед зрителями, показав мастерство контактного боя, после чего солисты абхазской эстрады исполнили песни для служащих погрануправления.

Завершились праздничные мероприятия полевой кухней, которой угостили руководство Абхазии.

30 апреля 2009 года президент России Дмитрий Медведев подписал с президентом Абхазии Сергеем Багапшем соглашение “О совместных усилиях в охране государственной границы Республики Абхазия”, направленное на укрепление государственной границы Абхазии с Грузией. В тот же день на территорию Абхазии были введены подразделения Пограничной службы ФСБ России. Таким образом, 30 апреля 2009 года считается днем образования Пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия.

В общей сложности протяженность государственной границы Республики Абхазия составляет более 360 километров, из них с Грузией – около 160 км. Протяженность морского участка государственной границы Республики Абхазия составляет более 210 километров.



