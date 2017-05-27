Почти век: музыкой и полевой кухней отмечали День пограничника в Сухуме

В преддверии своего профессионального праздника – 99 годовщины учреждения Пограничной службы, сотрудники Пограничного управления ФСБ России в Абхазии возложили цветы к мемориалу погибшим товарищам в субботу 27 мая.

На праздновании 99 годовщины учреждения Пограничной службы присутствовало руководство Абхазии во главе с президентом Раулем Хаджимба.

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Открывая митинг в честь праздника, начальник Пограничного управления ФСБ России в Абхазии Дмитрий Юдин отметил, что многие поколения пограничников верой и правдой служили родине, надежно отстаивая интересы отечества.

"Почти вековой путь Пограничного управления был сложный, в отдельные периоды он сопровождался драматическими событиями, стражам рубежей приходилось сталкиваться с отрядами бандитов, противостоять вооруженным провокациям", — сказал Юдин.

30 апреля 2009 года президент России Дмитрий Медведев подписал с президентом Абхазии Сергеем Багапшем соглашение “О совместных усилиях в охране государственной границы Республики Абхазия”, направленное на укрепление государственной границы Абхазии с Грузией. В тот же день на территорию Абхазии были введены подразделения Пограничной службы ФСБ России. Таким образом, 30 апреля 2009 года считается днем образования Пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия.



