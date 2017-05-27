21:35 27 Мая 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 20°C
Прямой эфир
Поиск
LIVE:
Видео

Почти век: музыкой и полевой кухней отмечали День пограничника в Сухуме

Получить короткую ссылку
53 0 0

Новости

Все новости
Все новости
© Sputnik. Бадрак Авидзба

Совет Народных Комиссаров РСФСР 28 мая 1918 года утвердил "Декрет об учреждении Пограничной охраны РСФСР", положивший начало истории пограничных войск.

В преддверии своего профессионального праздника – 99 годовщины учреждения Пограничной службы, сотрудники Пограничного управления ФСБ России в Абхазии возложили цветы к мемориалу погибшим товарищам в субботу 27 мая. 

На праздновании 99 годовщины учреждения Пограничной службы присутствовало руководство Абхазии во главе с президентом Раулем Хаджимба. 

Подробнее об этом читайте здесь>>

Открывая митинг в честь праздника, начальник Пограничного управления ФСБ России в Абхазии Дмитрий Юдин отметил, что многие поколения пограничников верой и правдой служили родине, надежно отстаивая интересы отечества. 

"Почти вековой путь Пограничного управления был сложный, в отдельные периоды он сопровождался драматическими событиями, стражам рубежей приходилось сталкиваться с отрядами бандитов, противостоять вооруженным провокациям", — сказал Юдин. 

30 апреля 2009 года президент России Дмитрий Медведев подписал с президентом Абхазии Сергеем Багапшем соглашение “О совместных усилиях в охране государственной границы Республики Абхазия”, направленное на укрепление государственной границы Абхазии с Грузией. В тот же день на территорию Абхазии были введены подразделения Пограничной службы ФСБ России. Таким образом, 30 апреля 2009 года считается днем образования Пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия.




Еще видео

  • LIVE: Финал вокального конкурса Ты супер! в Кремлевском дворце
    Последнее обновление: 20:00 27.05.2017
    20:00 27.05.2017

    LIVE: финал вокального конкурса "Ты супер!" в Кремлевском дворце

    Смотрите трансляцию финала первого сезона международного вокального конкурса "Ты супер!" — совместного проекта телеканала НТВ и международного информационного агентства Sputnik.

    370
  • Групповое фото на G7
    Последнее обновление: 18:18 27.05.2017
    18:18 27.05.2017

    Групповое фото на G7

    Саммит глав МИД G7 открыли в итальянском городе Лукка, министры провели первые переговоры в рамках мероприятия и сделали традиционное фото, дружески общаясь друг с другом.

    38
  • Фотозона Sputnik вызвала ажиотаж в Кремлевском Дворце
    Последнее обновление: 15:11 27.05.2017
    15:11 27.05.2017

    Фотозона Sputnik вызвала ажиотаж в Кремлевском Дворце

    26 мая на финале шоу "Ты супер!" в Государственном Кремлевском дворце Sputnik провёл акцию для зрителей концерта.

    74
  • ВКС России нанесли удары по колонне боевиков в Сирии
    Последнее обновление: 14:01 27.05.2017
    14:01 27.05.2017

    ВКС России нанесли удары по колонне боевиков в Сирии

    Российская авиация уничтожила 32 пикапа и более 120 членов террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ), направлявшихся из сирийского города Ракка в сторону Пальмиры, сообщил источник в Минобороны РФ.

    88

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Девушка
    Ослепительная красота

    Гуляя по Цхинвалу мужчина может ослепнуть от сияния женской красоты и даже получить инфаркт от резко участившегося биения влюбленного сердца.

  • Ночной Ашхабад
    Разделяя Каспий

    Заместители глав МИД прикаспийских государств соберутся в Туркменистане для обсуждения вопросов по Каспийскому морю.

  • Овощи и зелень
    Расширяя горизонты

    Как расширить бизнес при реализации продукции на внутреннем рынке ЕАЭС рассказал замминистра экономического развития и инвестиций Армении Ованес Азизян.

  • Посетитель фестиваля дегустирует пиво
    На пивной волне

    Фестиваль LATVIABEERFEST, который на этой неделе проходит в Верманском парке столицы, ставит рекорды.

  • Денежные купюры
    Конец евро

    Профессор экономики Университета в итальянском Пескаре Антонио Мария Ринальди о том, что будет с европейской валютой.

  • Татьяна Устинова
    Говорите, ну!

    Татьяна Устинова рассказала о том, почему жители национальных республик продолжают изъясняться на русском языке.

  • Девушка
    Ослепительная красота

    Гуляя по Цхинвалу мужчина может ослепнуть от сияния женской красоты и даже получить инфаркт от резко участившегося биения влюбленного сердца.

  • Ночной Ашхабад
    Разделяя Каспий

    Заместители глав МИД прикаспийских государств соберутся в Туркменистане для обсуждения вопросов по Каспийскому морю.

  • Овощи и зелень
    Расширяя горизонты

    Как расширить бизнес при реализации продукции на внутреннем рынке ЕАЭС рассказал замминистра экономического развития и инвестиций Армении Ованес Азизян.

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Последний звонок в Абхазии
Закрылась в детство дверь: прощание со школой
Групповое фото на G7
Групповое фото на G7
Сколько стоит выпускной
Дорогой выпускник: цена прощания со школой

Соцсети

Sputnikabkhazia