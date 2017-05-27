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Финал Ты супер!

Валерия Адлейба победила в финале проекта "Ты супер!"

© Sputnik. Илья Питалев
В Абхазии
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Темы:
Ты супер шоу 2017 НТВ (139)
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Телетрансляция финального концерта международного вокального проекта "Ты супер!" состоялась 27 мая на телеканале НТВ и портале агентства Sputnik.

СУХУМ, 27 май —  Sputnik, Бадри Есиава. Двенадцатилетняя вокалистка из Абхазии Валерия Адлейба стала победительницей проекта телеканала НТВ "Ты супер!", финальный концерт которого прошел на сцене Кремлевского дворца в пятницу 26 мая.

Валерия Адлейба вышла на сцену в ярко-синем платье и спела под аккомпанемент российского композитора и музыканта Игоря Крутого песню Ани Лорак "Снится сон". В этом ей помогал академический детский хор Крутого.

Финал Ты супер!
Илья Питалев
Финал "Ты супер!"

"Мы думали и решили, что приз победителю должен быть – исполнение мечты, но мы еще не знали, кто победит, и у нас нет волшебной палочки. Мы надеемся, что у нас получится это сделать", — сказал Тимур Вайнштейн.

Статуэтку победителя молодой певице из Абхазии, стоя на коленях, вручил генеральный директор телеканала НТВ Алексей Земский.

Валерия от неожиданности и волнения заплакала, а когда ее попросили сказать все, что она чувствует, она собралась с духом и поблагодарила организаторов "Ты супер!".

Финал Ты супер!
© Sputnik. Илья Питалев
Финал "Ты супер!"

"Спасибо всем огромное. Это непередаваемые ощущения. Спасибо организаторам проекта за все, что они для нас сделали", — взяв себя в руки и еле сдерживая слезы, сказала Валерия.

Продюсер, композитор и член судейской коллегии проекта "Ты супер!" Виктор Дробыш признался, что хочет Валерию Адлейба взять под свою опеку, и выразил уверенность, что она станет самой знаменитой певицей.

Участники и финалисты шоу вышли на сцену Кремлевского дворца в сопровождении звезд Российской эстрады и СНГ, с которыми они вживую спели дуэтом. Среди них были Вера Брежнева, Тамара Гвердцетели, Анне Вески, Полад Бюльбюль оглы, победитель вокального конкурса "Голос" Данил Плужников, Валерия, Константин Меладзе, Сосо Павлиашвили, Ёлка, Маргарита Суханкина, Стас Пьеха, Роза Рымбаева, Arsenium (O-zone) и музыкальный коллектив M-band.

  • Финал Ты супер!
    Финал "Ты супер!"
    © Sputnik. Илья Питалев
  • Финал Ты супер!
    Финал "Ты супер!"
    © Sputnik. Илья Питалев
  • Финал Ты супер!
    Финал "Ты супер!"
    © Sputnik. Илья Питалев
  • Финал Ты супер!
    Финал "Ты супер!"
    © Sputnik. Илья Питалев
  • Финал Ты супер!
    Финал "Ты супер!"
    © Sputnik. Илья Питалев
  • Первое место в проекте Ты супер! завоевала Валерия Адлейба
    Первое место в проекте "Ты супер!" завоевала Валерия Адлейба
    © Sputnik. Илья Питалев
  • Финал Ты супер!
    Финал "Ты супер!"
    © Sputnik. Евгения Новоженина
  • Финал Ты супер!
    Финал "Ты супер!"
    Евгения Новоженина
  • Финал Ты супер!
    Финал "Ты супер!"
    © Sputnik. Евгения Новоженина
  • Финал Ты супер!
    Финал "Ты супер!"
    © Sputnik. Илья Питалев
  • Финал Ты супер!
    Финал "Ты супер!"
    © Sputnik. Илья Питалев
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© Sputnik. Илья Питалев
Финал "Ты супер!"

По словам ведущего шоу Вадима Такменева, за четыре месяца существования проекта поддержать детей выходили на сцену 77 звезд, что сильно подбадривало и воодушевляло конкурсантов.

Члены звездного жюри проекта "Ты супер!" назвали имена остальных призеров конкурса. Пятое место заняла Надежда Шебанова из России, на четвертом месте Карина Исмаилова из Дагестана, "бронзу" взяла Анастасия Симоганова, "серебро" — Виталий Толочкин из России, конечно же, первое место заняла Валерия Адлейба из Абхазии.

Евгений Бойцов и Валерия Адлейба получили от композитора Игоря Крутого право на участие в финале "Детской Новой Волны 2017", которая пройдет в детском лагере "Артек" в Крыму с 31 мая по 1 июня.

А 9-летний Кирилл Есин из России был приглашен на национальный отборочный тур детского Евровидения.

Приз зрительских симпатий достался 11-летней Зое Чижковой из города Петровск-Забайкальский.

Все без исключения конкурсанты из стран присутствия Sputnik в СНГ и Балтии будут получать от этого международного агентства ежемесячные стипендии на творческое развитие до достижения совершеннолетия и помощь в поступлении в российские вузы.

Проект Международного информационного агентства Sputnik и телеканала НТВ "Ты супер!" объединил 92 юных вокалиста из детских домов, приемных семей и школ-интернатов России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Украины, Эстонии и Южной Осетии.


Темы:
Ты супер шоу 2017 НТВ (139)


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