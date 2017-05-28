Милена Барциц определила номер выхода Леры Адлейба на "Детской Новой Волне"

СУХУМ, 28 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Юная вокалистка Милена Барциц приняла участие в жеребьевке порядка выхода исполнителей первого конкурсного дня "Детской Новой Волны 2017" в Крыму и вытянула для победительницы "Ты супер!" из Абхазии Валерии Адлейба пятый номер. Об этом сообщила корреспонденту Sputnik начинающая певица Милена Барциц.

"Вчера прошла жеребьевка первого конкурсного дня, в которой участники предыдущих сезонов "Новой Волны" определяли, каким выйдет по счету тот или иной исполнитель. Организаторы решили, что я буду тянуть жребий за Леру. В итоге, она будет выступать пятой", — рассказала Милена Барциц.

Милена не первый раз принимает участие в конкурсе "Детская Новая Волна". В 2016 году она вышла в финал и стала лауреатом, спев песню на абхазском языке "We are free" Александра Шоуа. Эта композиция была официальным гимном Чемпионата мира по футболу ConIFA, который проходил в Абхазии с 28 мая по 5 июня 2016 года.

Милена была приглашена на вокальный детский конкурс в Крым в качестве гостя на открытие и закрытие конкурса и споет с Олегом Газмановым песню "Мы вместе".

Милена Барциц в десять лет стала участницей телевизионного вокального шоу "Голос. Дети". Она обучается в творческой студии "Фонограф" Сергея Жилина, сотрудничает с Академией популярной музыки Игоря Крутого.

Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки "Детская Новая Волна 2017" пройдет в детском лагере "Артек" в Крыму. Из 100 претендентов в финальную часть конкурса были отобраны 11 юных конкурсантов из России, ближнего и дальнего зарубежья. Финал пройдет в течение двух дней, с 31 мая по 1 июня.

Первый конкурс "Детская Новая Волна" прошел в 2008 году в Москве. С 2010 года проходит в Крыму. Автор проекта Народный артист России Игорь Крутой.



