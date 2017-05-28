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27 мая за юную вокалистку болели в Абхазской Государственной филармонии

Трогательно и немножко нервно: Абхазия болела за "Нашу Леру"

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Ты супер шоу 2017 НТВ (143)
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Валерия Адлейба стала победительницей международного проекта "Ты супер!". 27 мая за юную вокалистку болели в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба.

Sputnik, Анжелика Бения.

Зал Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба заполнился еще за час до трансляции финала международного проекта "Ты супер!". Зрители в едином порыве смотрели уже сильно полюбившееся шоу, ожидая результаты и имя победителя.

Видео об этом смотрите здесь>>

Финал проекта "Ты супер!" в филармонии начался в 19:00 с концерта, в котором участвовали детские танцевальные и вокальные коллективы Абхазии. На сцене филармонии пели ансамбль "До Ре Ми", Арина и Наина Отырба, Сания Тания и другие юные таланты республики. 

Финал Ты супер!
© Sputnik. Илья Питалев
Валерия Адлейба победила в финале проекта "Ты супер!"

Трансляция финала началась ровно в 20:00, и зал филармонии замер в ожидании выхода Валерии Адлейба на Кремлевскую сцену.

Международный конкурс "Ты супер!" стал самым трогательным, долгожданным музыкальным событием этого года.  92 вокалиста из детских домов, школ-интернатов, приемных семей боролись со страхами, волнениями, чтобы выступать и доказывать, в первую очередь самому себе, что у них есть талант. До полуфинала дошли 20 юных вокалистов, и только 10 из них получили право выступить в финале проекта.

И снова Валерия выступала последней. Болельщики вначале возмущались, что она не в пятерке первых выступающих, а потом терпеливо ждали. Когда уже Адлейба вышла на сцену вместе с музыкантом Игорем Крутым и детским академическим хором, овации болельщиков волнами заглушали пение Адлейба. Рукоплескания долго не прекращались, после исполнения абхазской участницы песни Ани Лорак "Снится сон".

Болельщица Элеонора Агрба призналась, что не пропустила ни один эфир и сильно привыкла к тому, что по субботам можно было немного поплакать и всем сердцем порадоваться успехам юных вокалистов.

"Я вообще не сентиментальная, сложно из меня выбить слезу, но невозможно смотреть выступления Леры без слез радости и гордости. Всех до слез довела наша супер-девочка. Это словами не передашь. Это детский конкурс, в котором каждый участник достоин быть победителем. Мы следили за проектом всей семьей, каждую субботу, знаем истории всех участников. Это блестящее завершение хорошего, нужного проекта", – сказала Агрба.

Победителя вокального конкурса "Ты супер!" определили путем зрительского смс-голосования, которое продолжалось всю последнюю неделю.

Длинные выступления членов жюри и продюсеров накаляли ситуацию в зале, но долгожданное имя победителя было названо.

Финал Ты супер!
© Sputnik. Илья Питалев
Сон стал явью: триумф Валерии Адлейба в Кремле

Первое место заняла Валерия Адлейба, второе — Виталий Толочкин, третье — Анастасия Симоганова, четвертое — Карина Исмаилова, пятое — Надежда Шебанова, шестое — Кирилл Есин, седьмое — Евгений Бойцов, восьмое — Кристина Ашмарина, девятое — Дарья Чернова, десятое — Софья Волошаненко.

"Это был напряженный финал. У нашей Леры были очень сильные соперницы. Выиграть мог кто угодно. Конечно, впечатления и эмоции переполняют. Наша абхазская супер Валерия довела нас до слез. До сих пор не могу осознать, что победа досталась именно нашей участнице", – сказала Шазина Жиба.

В заключение Адлейба исполнила песню победителя проекта, песню Лары Фабиан "Adagio", с которой она приехала на проект, и благодаря которой о ней у знали миллионы зрителей.

(4:42 / 34.02Mb / просмотров видео: 134)
НТВ
НТВ
Гендиректор НТВ встал на колено перед Валерией Адлейба, вручая приз "Ты супер!"

Финал шоу "Ты супер!" проходил в Государственном Кремлевском дворце. Юные исполнители перед шеститысячным залом выступили со звездами российской эстрады. На сцену вместе с ребятами вышли продюсер Виктор Дробыш, певицы Ёлка и Слава, а также их коллеги Стас Пьеха, Маргарита Суханкина, Сосо Павлиашвили, композитор Игорь Крутой, Константин Меладзе, Вера Брежнева, Анне Вески, Тамара Гвердцители, Роза Рымбаева и другие артисты.


Темы:
Ты супер шоу 2017 НТВ (143)


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