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Взрослые плакали, дети "отрубались": за Леру Адлейба болели в Госфилармонии

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Темы:
Детский вокальный конкурс "Ты супер!" (131)
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(4:27 / 31.22Mb / просмотров видео: 22)
Sputnik / Томас ТхайцукАнжелика Бения
© Sputnik / Томас Тхайцук Анжелика Бения

Жители и гости Сухума увидели трансляцию финального выступления Валерии Адлейба на вокальном шоу "Ты супер!" и концерт с участием детских танцевальных и вокальных коллективов в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба 27 мая.

Финал проекта "Ты супер!" в филармонии начался в 19:00 с концерта, в котором участвовали детские танцевальные и вокальные коллективы Абхазии. На сцене филармонии пели ансамбль "До Ре Ми", Арина и Наина Отырба, Сания Тания и другие юные таланты республики. 

Победителя вокального конкурса "Ты супер!" определили путем зрительского смс-голосования, которое продолжалось всю последнюю неделю.

Подробнее об этом читайте здесь>>

Первое место заняла Валерия Адлейба, второе — Виталий Толочкин, третье — Анастасия Симоганова, четвертое — Карина Исмаилова, пятое — Надежда Шебанова, шестое — Кирилл Есин, седьмое — Евгений Бойцов, восьмое — Кристина Ашмарина, девятое — Дарья Чернова, десятое — Софья Волошаненко.


Темы:
Детский вокальный конкурс "Ты супер!" (131)


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