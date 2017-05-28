Взрослые плакали, дети "отрубались": за Леру Адлейба болели в Госфилармонии

Финал проекта "Ты супер!" в филармонии начался в 19:00 с концерта, в котором участвовали детские танцевальные и вокальные коллективы Абхазии. На сцене филармонии пели ансамбль "До Ре Ми", Арина и Наина Отырба, Сания Тания и другие юные таланты республики.

Победителя вокального конкурса "Ты супер!" определили путем зрительского смс-голосования, которое продолжалось всю последнюю неделю.

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Первое место заняла Валерия Адлейба, второе — Виталий Толочкин, третье — Анастасия Симоганова, четвертое — Карина Исмаилова, пятое — Надежда Шебанова, шестое — Кирилл Есин, седьмое — Евгений Бойцов, восьмое — Кристина Ашмарина, девятое — Дарья Чернова, десятое — Софья Волошаненко.



