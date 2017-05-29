Ашуба о Багапш: харизматичный политик с комсомольским задором

СУХУМ, 29 май — Sputnik, Бадри Есиава. Харизматичный политик, который с комсомольским задором и бойцовским настроем делал свое дело, так охарактеризовал второго президента Абхазии Сергея Багапш его коллега, бывший спикер Народного Собрания республики Нугзар Ашуба.

© Sputnik. Владимир Попов Жил с верой в добро и людей: Сергею Багапш исполнилось бы 68 лет

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Ашуба вспомнил, как тяжело пришлось Сергею Багапш в период признания суверенитета Абхазии, во время заключения договора с руководством России и подготовки соответствующих документов.

В ходе этой работы, подчеркнул политик, Багапш проявил все свои бойцовские качества и часто говорил, что наступило время, когда нет права на ошибку.

"Все это он пропускал через себя. Это и бессонные ночи, огромная физическая и эмоциональная нагрузка. Надо было вести переговоры с самыми разными люди, в том числе и с российскими политиками, среди которых были и те, кто не очень хорошо относился к тому, что мы делали и к чему стремились. Было непросто их убеждать", — сказал Ашуба.

Но Сергей Багапш выложился по максимуму и выдержал все эти встряски, добавил он и признался, что, предвкушая признание суверенитета Абхазии Российской Федерацией, президент, его окружение и сам Ашуба чувствовали глубокое воодушевление и "летали"от счастья.

"После того как закончилось выступление Дмитрия Медведева, мы спустились к людям и пошли на площадь Свободы, где Сергей Васильевич произнес свою знаменитую речь. В радости тоже надо себя держать в руках. Он был очень спокоен, но никого не забыл в своем выступлении", — поделился Ашуба.

Сергей Багапш родился 4 марта 1949 года в Сухуме. С 2005 по 2011 год – второй президент Республики Абхазия. 29 мая 2011 года скончался в возрасте 62 лет в Москве. Похоронен в селе Джгерда Очамчырского района Абхазии.



