Ашуба о Багапш: был готов уйти с поста президента перед признанием Абхазии

По словам Ашуба, перед признанием Абхазии Россией была проведена огромная работа.

"Россией не сразу было предложено признать нашу независимость, рассматривался вариант создания конфедерации Абхазия — Южная Осетия", — поделился воспоминаниями Ашуба.

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Через несколько дней должны были пройти переговоры по этому вопросу в Сочи.

"На сочинской встрече Багапш, когда к нему обратился с таким предложением Медведев, ответил, что если Россия не может пойти на признание Абхазии вне конфедерации с РЮО, то он возвращается в Абхазию и уходит в отставку, и пусть какой-нибудь другой президент подписывает такое соглашение", — вспомнил слова Багапш Ашуба.