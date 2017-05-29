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Нугзар Ашуба
© Sputnik. Томас Тхайцук

Ашуба о Багапш: был готов уйти с поста президента перед признанием Абхазии

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О роли Сергея Багапш в признании независимости Абхазии, о том, каким он был человеком и лидером, рассказал в интервью радио Sputnik Абхазия председатель "Абзанхара", экс-спикер Народного Собрания Нугзар Ашуба в день смерти второго президента Абхазии.

По словам Ашуба, перед признанием Абхазии Россией была проведена огромная работа.  

"Россией не сразу было предложено признать нашу независимость, рассматривался вариант создания конфедерации Абхазия — Южная Осетия", — поделился воспоминаниями Ашуба. 

Полную версию беседы с Нугзаром Ашуба читайте здесь>>

Через несколько дней должны были пройти переговоры по этому вопросу в Сочи. 

"На сочинской встрече Багапш, когда к нему обратился с таким предложением Медведев, ответил, что если Россия не может пойти на признание Абхазии вне конфедерации с РЮО, то он возвращается в Абхазию и уходит в отставку, и пусть какой-нибудь другой президент подписывает такое соглашение", — вспомнил слова Багапш Ашуба.

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