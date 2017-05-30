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Абхазский транзит: узбекский велотурист едет в Турцию

Виталий Белоусов
В Абхазии
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Четыре тысячи километров преодолел узбекский велотурист из Ташкента Адахан Хасанов, направляющийся в Турцию.

СУХУМ, 30 мая – Sputnik, Роберт Джопуа. Житель Ташкента Адахан Хасанов, который путешествует на велосипеде из Узбекистана в Турцию, добрался до Сухума.

Полную версию радиоинтервью с Адаханом Хасановым слушайте здесь>>

В интервью радио Sputnik Хасанов сказал, что одной из главных целей для него стало развитие велотуризма.

"Своим путешествием пропагандирую дружбу между народами, здоровый образ жизни, развитие велотуризма", — рассказал Хасанов.

По словам велотуриста, на путь из Ташкента до Сухума через Казахстан и Россию у него ушло почти два месяца, за которые он преодолел около  четырех тысяч километров. 

"Ночевал я по пути в разных местах. Иногда у ремонтников автодорог, которые работают круглосуточно, иногда у пастухов. Иногда в гостинице ночевал. Бывало, что у меня даже деньги не брали. Я в восторге от людей, которые мне попадались в пути. Очень много добрых людей и в Абхазии. Мне здесь дали бесплатный ночлег, накормили", — отметил велотурист.

Помощник председателя Государственного комитета Абхазии по физической культуре и спорту Артур Адлейба подчеркнул, что по приезде в республику путешественник пришел в гости в Госкомитет.

"Мы об этом путешествии не знали. Затем, когда он объяснил, поняли, что он из Узбекистана, из Ташкента. Связались с Ташкентом. Разговаривали с заместителем председателя Национального олимпийского комитета Узбекистана Фархадом Турдиевым. О нем там знают. Мы их проинформировали, что Хасанов жив, здоров и добрался до нас", — сказал Адлейба. 

Велотурист из Ташкента планирует пробыть в Абхазии еще пару дней, после чего через Грузию продолжит свое путешествие в Турцию. Артур Адлейба переживает, что у путешественника могут возникнуть проблемы на грузинской госгранице. Сам же велопутешественник уверен, что его поймут и пропустят.



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