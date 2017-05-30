Велотурист: на путь из Ташкента до Сухума ушло почти два месяца

В интервью радио Sputnik Хасанов сказал, что одной из главных целей для него стало развитие велотуризма.

"Своим путешествием пропагандирую дружбу между народами, здоровый образ жизни, развитие велотуризма", — рассказал Хасанов.

По словам велотуриста, на путь из Ташкента до Сухума через Казахстан и Россию у него ушло почти два месяца, за которые он преодолел около четырех тысяч километров.

Велотурист из Ташкента планирует пробыть в Абхазии еще пару дней, после чего через Грузию продолжит свое путешествие в Турцию. Артур Адлейба переживает, что у путешественника могут возникнуть проблемы на грузинской госгранице. Сам же велопутешественник уверен, что его поймут и пропустят.