Велотурист: на путь из Ташкента до Сухума ушло почти два месяца

"Своим путешествием пропагандирую дружбу между народами, здоровый образ жизни, развитие велотуризма", — рассказал Хасанов.
По словам велотуриста, на путь из Ташкента до Сухума через Казахстан и Россию у него ушло почти два месяца, за которые он преодолел около четырех тысяч километров.
Велотурист из Ташкента планирует пробыть в Абхазии еще пару дней, после чего через Грузию продолжит свое путешествие в Турцию. Артур Адлейба переживает, что у путешественника могут возникнуть проблемы на грузинской госгранице. Сам же велопутешественник уверен, что его поймут и пропустят.