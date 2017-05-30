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Адахан Хасанов и Артур Адлейба
© Sputnik. Зафас Гамгия

Велотурист: на путь из Ташкента до Сухума ушло почти два месяца

Радио
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О своем путешествии на велосипеде из Узбекистана в Турцию через Абхазию рассказал в эфире радио Sputnik Абхазия житель Ташкента Адахан Хасанов.

В интервью радио Sputnik Хасанов сказал, что одной из главных целей для него стало развитие велотуризма.

"Своим путешествием пропагандирую дружбу между народами, здоровый образ жизни, развитие велотуризма", — рассказал Хасанов.

По словам велотуриста, на путь из Ташкента до Сухума через Казахстан и Россию у него ушло почти два месяца, за которые он преодолел около  четырех тысяч километров. 

Велотурист из Ташкента планирует пробыть в Абхазии еще пару дней, после чего через Грузию продолжит свое путешествие в Турцию. Артур Адлейба переживает, что у путешественника могут возникнуть проблемы на грузинской госгранице. Сам же велопутешественник уверен, что его поймут и пропустят.



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