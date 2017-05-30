Минкультуры об "Интермузее": хорошая возможность представить Абхазию

СУХУМ, 30 май — Sputnik, Бадри Есиава. Международный фестиваль "Интермузей" – это не только демонстрация достижений музеев, прежде всего, презентация самой страны, сказала министр культуры республики Эльвира Арсалия в студии радио Sputnik Абхазия.

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"Абхазия впервые приняла участие в "Интермузее", и теперь мы понимаем, что это не только достижение музея и его фондов, это, прежде всего, презентация самой страны. На будущий годы мы будем предлагать другим музеям поучаствовать в фестивале", — отметила министр.

По мнению Арсалия, "Интермузей" — удобная площадка, где можно рассказать о своей стране, ее культуре и истории большому количеству людей.

"В рамках фестиваля была не только выставка Абхазского музея, а также, к нашей радости, галерея "Триумф" подготовила интересный проект под названием "История манежей", в которой принимал участие абхазский художник Алексей Шервашидзе", — поделилась Арсалия.

Замминистра культуры и историко-культурного наследия Батал Кобахия признался, что из-за плотного графика мероприятий в Москве, они разрывались между самим фестивалем и концертами в Кремле, где выступали Хибла Герзмава и Валерия Адлейба.

"Мы эти пять дней практически не выползали с Красной площади. В день мы проходили до 15 километров. Такой вот культурный десант из Абхазии был", — рассказал Кобахия.

Презентация Абхазского музея в Москве прошла успешно, добавила Эльвира Арсалия. Посетители и участники фестиваля могли ознакомиться с экспонатами музея на большом экране, где демонстрировался фонд Абхазского музея.

XIX Международный фестиваль "Интермузей-2017" проходил в Москве с 25 по 29 мая. Абхазская делегация во главе с министром культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвирой Арсалия впервые приняла в нем участие.