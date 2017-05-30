13:58 30 Мая 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 22°C
Прямой эфир
Поиск
Архивное фото велосипеда

Проколол шину и обгорел: велосипедист из Тамбова держит путь в Абхазию

REUTERS/Jason Lee
В Абхазии
Получить короткую ссылку
6110

Житель города Рассказово Тамбовской области, член Российского союза писателей Георгий Шелд выехал в Абхазию на велосипеде в субботу 27 мая.

СУХУМ, 30 май —  Sputnik, Бадри Есиава. Проколол шину и обгорел в жару на подъезде к Ростову-на-Дону велосипедист из Тамбова Георгий Шелд, который направляется в Абхазию, об этом он рассказал корреспонденту Sputnik по телефону во вторник 30 мая.

"Я уже подъезжаю к Ростову-на-Дону. По дороге проколол шину, но у меня была запаска, и я быстро решил проблему. Самое главное испытание пока – это жара в 30 градусов. Сильно обгорел, наношу на кожу противозагарную мазь", — поделился Шелд.

Любитель велопутешествий добавил, что планирует переночевать у друзей в Ростове-на-Дону и продолжить утром путь в Абхазию. В намеченный график укладывается.

Житель города Рассказово Тамбовской области, поэт и член Российского союза писателей Георгий Шелд выехал в Абхазию на велосипеде в субботу 27 мая. Он планирует достигнуть пункта назначения за восемь дней.

 

 



Главные темы

  • XIX Международный фестиваль Интермузей-2017
    Минкультуры об "Интермузее": хорошая возможность представить Абхазию

    Абхазская делегация во главе с министром культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвирой Арсалия впервые приняла участие в XIX Международном фестивале "Интермузей-2017", который проходил с 25 по 29 мая в Москве.

    7
  • Абхазская азбука.
    Домашнее задание: правописание "школьных" слов на абхазском

    В Абхазии, как и во многих странах, наступила пора школьных каникул, однако школьникам еще предстоят выпускные экзамены. Хорошо ли ты знаешь, как пишутся слова, связанные со школой, на абхазском языке? Проверь свои знания.

    240
  • Архивное фото самолета Ан-26
    Самолет разбился в Саратовской области

    При жесткой посадке самолет Ан-26 учебной авиабазы краснодарского высшего авиационного училища летчиков загорелся в Саратовской области. Один военнослужащий погиб, пять членов экипажа оперативно доставлены в медицинское учреждение.

    221

Орбита Sputnik

  • Изъятое оружие
    Прощай, оружие!

    Правоохранительные органы Северной Осетии заплатят 50 жителям республики 200 тысяч рублей за добровольно выданное нелегальное оружие.

  • Пограничная вышка наблюдения, фото из архива
    Пограничная зачистка

    Азербайджан и Россия в приграничных районах проводят операцию «Граница-щит» – цель обезвреживание ОПГ и террористов.

  • Генрих Мхитарян
    Удачный сезон

    Первый сезон в составе "Манчестер Юнайтед" получился удачным, считает капитан сборной Армении и полузащитник манкунианцев Генрих Мхитарян.

  • Айнарс Шлессерс на Балтийском форуме
    В товарищах согласия нет

    Латвийский бизнесмен готов судиться с Литовскими железными дорогами за право обеспечивать российский транзит по низким ценам.

  • Нефтяная платформа Приразломная, архивное фото
    Газовый спор

    «Газпром» и Еврокомиссия проведут переговоры на техническом уровне для оценки результатов рыночного тестирования.

  • Посольство Российской Федерации
    Игры дипломатов

    В ответ на улучшающиеся отношения между Москвой и Кишиневом, правительство Молдовы решило выслать пятерых российских дипломатов.

  • Изъятое оружие
    Прощай, оружие!

    Правоохранительные органы Северной Осетии заплатят 50 жителям республики 200 тысяч рублей за добровольно выданное нелегальное оружие.

  • Пограничная вышка наблюдения, фото из архива
    Пограничная зачистка

    Азербайджан и Россия в приграничных районах проводят операцию «Граница-щит» – цель обезвреживание ОПГ и террористов.

  • Генрих Мхитарян
    Удачный сезон

    Первый сезон в составе "Манчестер Юнайтед" получился удачным, считает капитан сборной Армении и полузащитник манкунианцев Генрих Мхитарян.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Вспашка земель в селе Багмаран
Поле вспахать и трясогузку угостить
Симоньян прокомментировала слова Макрона в адрес Sputnik и RT
Симоньян прокомментировала слова Макрона в адрес Sputnik и RT
Сколько стоит выпускной
Дорогой выпускник: цена прощания со школой

Соцсети

Sputnikabkhazia