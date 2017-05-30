Проколол шину и обгорел: велосипедист из Тамбова держит путь в Абхазию

СУХУМ, 30 май — Sputnik, Бадри Есиава. Проколол шину и обгорел в жару на подъезде к Ростову-на-Дону велосипедист из Тамбова Георгий Шелд, который направляется в Абхазию, об этом он рассказал корреспонденту Sputnik по телефону во вторник 30 мая.

"Я уже подъезжаю к Ростову-на-Дону. По дороге проколол шину, но у меня была запаска, и я быстро решил проблему. Самое главное испытание пока – это жара в 30 градусов. Сильно обгорел, наношу на кожу противозагарную мазь", — поделился Шелд.

Любитель велопутешествий добавил, что планирует переночевать у друзей в Ростове-на-Дону и продолжить утром путь в Абхазию. В намеченный график укладывается.

Житель города Рассказово Тамбовской области, поэт и член Российского союза писателей Георгий Шелд выехал в Абхазию на велосипеде в субботу 27 мая. Он планирует достигнуть пункта назначения за восемь дней.