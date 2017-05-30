Шедевры Москвы, ковбойский балаган и любовь в РУСДРАМе

Sputnik, Бадри Есиава.

Беспрецедентные показатели

Ираклий Хинтба был назначен на должность гендиректора РУСДРАМа в мае 2016 года. Он признался, что прошедший год был самым ярким и интересным в его жизни, так как коллективу театра удалось сделать за столь короткий отрезок времени много полезного и важного для культуры республики и имиджа абхазского театрального искусства.

"Я был назначен в мае 2016 года, а театр начал работать в обновленном формате с октября того же года. Мы открыли 36-й театральный сезон премьерой спектакля "Рождество в доме Купьелло". Получается, мы работаем чуть больше полугода и за это время сыграли 75 спектаклей. Это совершенно беспрецедентный показатель в истории Абхазии", — отметил Хинтба.

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Он выразил благодарность коллективу Русдрама, который доверился новому руководителю. Самое первое и одно из главных изменений, считает гендиректор, было создание нового бренда театра — "РУСДРАМ". Его легко запомнить и выговорить, подчеркнул он.

© Sputnik / Томас Тхайцук Хинтба о проекте РУСДРАМА: наш зритель увидит лучшие спектакли Москвы

Ираклий Хинтба признался, что для труппы было честью и большой ответственностью, когда Минкультуры Абхазии решило дать русскому театру имя выдающегося писателя Фазиля Искандера.

"Мы уже думаем о том, как нам оправдать это громкое имя. У нас обязательно появятся спектакли по рассказам Искандера, один из которых будет сыгран 20 июня 2017 года по одноименной повести писателя "Софичка", — сказал гендиректор.

Уже распланирована первая половина 2018 года. Театр стал более открытым к общению с внешним миром, уверен руководитель.

"Театр – это площадка, которая должна обдуваться всеми ветрами. Это место, повышенной творческой конкуренции и риска. Мы не можем и не имеем права вариться в собственном соку и думать о том, как хорошо занимаемся искусством. Мы должны сотрудничать друг с другом и внешним миром», — отметил Хинтба.

Он привел в пример спектакли "Рождество в доме Купьелло", "Пять вечером", "Черная курица", которые были поставлены приглашенными режиссерами и художниками по свету.

По мнению руководителя, ни один театр советской и российской модели не предполагает абсолютную самодостаточность в финансовом плане и нуждается в поддержке государства.

"Мы, конечно же, доплачиваем нашим сотрудникам ежемесячные премии, но если нам не платили бы зарплату и не было этой базы, то это подорвало бы все наши возможности", — признался он.

Ираклий Хинтба сообщил, что Минкульт увеличил бюджет театра на 2017 год, но и этого недостаточно для эффективной работы. Главная ставка делается на собственные доходы театра от продажи билетов, которые увеличились в 14 раз в сравнении с 2016 годом, а посещаемость театра выросла в шесть раз. Это требует колоссальных усилий в области рекламы, маркетинга, пиара и создания качественного театрального продукта, сказал Хинтба.

Существенную материальную поддержку оказывают РУСДРАМу и меценаты Абхазии.

"Шедевры московской сцены"

На лето 2017 года Русдрам запланировал проект "Шедевры московской сцены", в рамках которого в Абхазию с гастролями приедут лучшие московские театры.

"Абхазия, в принципе, — важная культурная площадка в Кавказском регионе, но мы должны делать больше для того, чтобы интерес к нашей стране со стороны выдающихся деятелей культуры России возрастал. В рамках этого проекта запланированы гастроли в Абхазию ведущих московских театров. Кроме этого, покажем спектакли прогрессивного и молодого "Творческого объединения мастерских Сергея Голомазова", — рассказал Хинтба.

Четыре спектакля пройдут на сцене РУСДРАМА в дни проведения проекта-фестиваля "Шедевры московской сцены". Это "Волки и овцы" Александра Островского, "Три сестры" Антона Чехова, "Княжна Марья" по произведению Льва Толстого "Война и мир" и спектакль "Особые люди".

Все эти постановки пройдут в Русдраме с 26 по 30 июня, на которых будет присутствовать режиссер, заслуженный деятель искусств России Сергей Голомазов.

Прыжок выше головы

Особой гордостью для Ираклия Хинтба стал спектакль "Пять вечеров" молодого эстонского режиссера Антона Киселюса. По словам гендиректора, этот спектакль собрал четыре полных зал в апреле.

"Мы действительно прыгнули выше головы. Мы впервые по настоящему затронули тему любви, которая по сценарию вспыхнула между героями постановки спустя много лет", — отметил Хинтба.

По его словам, главным достижением этого спектакля было преодоление страха в демонстрации своих сокровенных чувств. Многим, даже опытным актерам, сложно перешагнуть через этот барьер и погрузиться в него, считает он.

РУСДРАМ готовит детскую премьеру к 25 июля 2017 года - "Новые приключения Братца Кролика и Братца Лиса" в постановке Анастаса Кичека. В этом спектакле, сказал Хинтба, дети не задействованы, как в «Черной курице или подземных жителях». Все роли исполняют взрослые актеры, а жанр этого спектакля больше похож на "веселый ковбойский балаган".

Самой комедийной и провокационной постановкой РУСДРАМа в июне 2017 года станет спектакль "Примадонны", в которой женские роли сыграют мужчины – актеры Джамбул Жордания и Рубен Депилян. Режиссер-постановщик этого спектакля известный в российских театральных кругах Сергей Эфремов, который специализируется на комедиях.

"Мы решили сделать абсолютную, тотальную комедию. Спектакль, который только рассчитан на то, чтобы зритель два часа смеялся, избавился от всей негативной энергии и ушел из зала счастливым. Таких спектаклей у нас еще не было", — немного приоткрыл театральную «завесу» Хинтба.

Сухумский театр юного зрителя, который был преобразован в Государственный русский театр драмы Абхазии, открылся 7 сентября 1981 года в Сухуме. В марте 2017 года РУСДРАМ получил имя писателя Фазиля Искандера.