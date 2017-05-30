Классика и прогрессивность: о "московских шедеврах" рассказал гендиректор РУСДРАМа

На лето 2017 года РУСДРАМ запланировал проект "Шедевры московской сцены", в рамках которого в Абхазию с гастролями приедут лучшие московские театры.

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"В рамках этого проекта запланированы гастроли в Абхазию ведущих московских театров. Кроме этого, покажем спектакли прогрессивного и молодого "Творческого объединения мастерских Сергея Голомазова", — рассказал Хинтба.

Четыре спектакля пройдут на сцене РУСДРАМа в дни проведения проекта-фестиваля "Шедевры московской сцены". Это "Волки и овцы" Александра Островского, "Три сестры" Антона Чехова, "Княжна Марья" по произведению Льва Толстого "Война и мир" и спектакль "Особые люди".

Все эти постановки пройдут в РУСДРАМе с 26 по 30 июня, на которых будет присутствовать режиссер, Заслуженный деятель искусств России Сергей Голомазов.