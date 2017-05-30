Хаджимба: амнистию должников рассмотрит энергокомиссия

СУХУМ, 30 мая – Sputnik, Роберт Джопуа. Возможность и пути списания задолженности за потребленную электроэнергию среди физических лиц рассмотрит энергетическая комиссия, заявил на встрече с главой компании "Черноморэнерго" Асланом Басария президент Абхазии Рауль Хаджимба.

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"Необходимо подготовить материалы по части недоимок и переходящих недоимок. Есть соответствующее предложение Администрации президента и Кабинета Министров по части списания этих недоимок. Из года в год повторяем, но пока к событию мы не подошли. Это вопросы, связанные с амнистией по оплате среди части физических лиц, но это не означает, что полностью будет списано. Мы с вами проговаривали возможность такого решения. Это буквально завтра на совещании определим, каким путем и образом будет это решаться", — обратился к Басария глава государства.

Руководитель "Черноморэнерго" Аслан Басария сказал, что собираемость платежей в 2016 году составила почти 59 процентов, что на четыре процента выше в сравнении с предыдущим годом.

"По собираемости проблем много. В рамках энергетический комиссии рассматриваем нескольких проектов законов и проектов постановлений, которые дадут такие возможности, как инкассировать денежные средства у компаний, которые имеют задолженность за потребленную электроэнергию. Это даст положительные результаты, даст возможность установить нормативное количество электроэнергии для тех абонентов, которые не оснащены приборами учета. По сути, мы хотим задействовать абонентов, чтобы они были заинтересованы в установке прибора учета", — отметил он.

У некоторых распределительных подстанций, продолжил глава "Черноморэнерго", не хватает мощностей, из-за того что растет потребление электроэнергии и количество нелегальных подключений. По его словам, необходимо учредить энергетические комиссии, в которые войдут представители районных администраций, силовых структур, представители районных Собраний.

Басария также доложил президенту, что прошедший зимний период был тяжелым, но энергосистема смогла выдержать нагрузки. Это, по его словам, стало возможным благодаря подготовительной работе, которую провели энергетики. На сегодняшний день, продолжил он, нагрузки на сети значительно уменьшились.

"Возникают локальные нагрузки в регионах, связанных с подготовкой к курортному сезону. В этом отношении был проведен ряд работ. В первую очередь в Гагрском районе. Мы сделали огромное количество работ в части высоковольтной линии и распределительных сетей", — уточнил глава энергетической компании.

Президент Рауль Хаджимба сообщил Басария, что Россия, возможно, выделит республике финансовые средства на восстановление энергетической инфраструктуры.

"Ожидаем соответствующей финансовой помощи, которая не будет входить в Инвестпрограмму. Это будет отдельной статьей проходить. Надеемся, что в 2018—2019 годах начнется реализация этой программы, и наша энергетическая система будет более эффективно работать. Но, чтобы это решить, нам надо поработать по мерам административного воздействия на неплательщиков", — подчеркнул президент.

Рауль Хаджимба также поручил Аслану Басария разработать поэтапный план подготовки к ремонтным работам на Ингурской ГЭС.



