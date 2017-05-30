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Подстанции строятся, деньги не собираются: Басария об энергосистеме Абхазии

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SputnikЗафас Гамгия
© Sputnik. Зафас Гамгия

Собираемость платежей в 2016 году составила почти 59 процентов, что на четыре процента выше в сравнении с предыдущим годом, об этом президенту Абхазии сказал руководитель РУП "Черноморэнерго" Аслан Басария.

Руководитель "Черноморэнерго" Аслан Басария сказал, что собираемость платежей в 2016 году составила почти 59 процентов, что на четыре процента выше в сравнении с предыдущим годом.  

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"По собираемости проблем много. В рамках энергетический комиссии рассматриваем  нескольких проектов законов и проектов постановлений, которые дадут такие возможности, как инкассировать денежные средства у компаний, которые имеют задолженность за потребленную электроэнергию. Это даст положительные результаты, даст возможность установить нормативное количество электроэнергии для тех абонентов, которые не оснащены приборами учета. По сути, мы хотим задействовать абонентов, чтобы они были заинтересованы в установке прибора учета", — отметил он. 

Возможность и пути списания задолженности за потребленную электроэнергию среди физических лиц рассмотрит энергетическая комиссия, заявил на встрече с Басария президент Абхазии Рауль Хаджимба. 

"Необходимо подготовить материалы по части недоимок и переходящих недоимок. Есть соответствующее предложение Администрации президента и Кабинета Министров по части списания этих недоимок. Из года в год повторяем, но пока к событию мы не подошли. Это вопросы, связанные с амнистией по оплате среди части физических лиц, но это не означает, что полностью будет списано. Мы с вами проговаривали возможность такого решения. Это буквально завтра на совещании определим, каким путем и образом будет это решаться", — обратился к Басария глава государства.  

У некоторых распределительных подстанций, также сказал глава "Черноморэнерго", не хватает мощностей, из-за того что растет потребление электроэнергии и количество нелегальных подключений. По его словам, необходимо учредить энергетические комиссии, в которые войдут представители районных администраций, силовых структур, представители районных Собраний.  




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