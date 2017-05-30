"Шапсугия" на абхазской сцене: детский ансамбль выступил в Сухуме

СУХУМ, 30 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Концерт детского народного ансамбля танца причерноморских адыгов-шапсугов "Шапсугия" состоялся в музее Боевой Славы имени Владислава Ардзинба во вторник 30 мая.

"Шапсуги и абхазы не двоюродные, а родные братья, поэтому мы здесь. Со мной рядом стоит мой старший брат, руководитель танцевального ансамбля "Афыртын" Лев Кецба. Культурные связи между нашими народами я уверен будут только укрепляться", — сказал художественный руководитель ансамбля "Шапсугия" Руслан Хейшхо.

Юные гости Абхазии из Краснодарского края исполнили перед зрителями яркие и зажигательные адыгские и танцы народов Кавказа. Также красивые кавказские мелодии прозвучали в Музее Боевой Славы в исполнении народного инструментального ансамбля адыгской музыки "Насып".

Народный ансамбль танца причерноморских шапсугов-адыгов "Шапсугия" © Sputnik / Томас Тхайцук

Народный ансамбль танца причерноморских шапсугов-адыгов "Шапсугия" © Sputnik / Томас Тхайцук

Народный ансамбль танца причерноморских шапсугов-адыгов "Шапсугия" © Sputnik / Томас Тхайцук

Народный ансамбль танца причерноморских шапсугов-адыгов "Шапсугия" © Sputnik / Томас Тхайцук

Народный ансамбль танца причерноморских шапсугов-адыгов "Шапсугия" © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 5 © Sputnik / Томас Тхайцук Народный ансамбль танца причерноморских шапсугов-адыгов "Шапсугия"

Зрители концерта встречали и провожали каждый номер аплодисментами и одобрительными репликами. В концерте также принял участие детский хореографический ансамбль "Афыртын" из города Гагра.

"Сегодня у нас большой праздник, наши дети встретились на одной сцене. Я считаю, что это счастье, я хочу, чтобы наши дети всегда были вместе и когда они вырастут, для этого мы сегодня делаем правильные вещи", — сказал художественный руководитель детского ансамбля "Афыртын" Лев Кецба.

Советник президента Абхазии Владимир Зантария, говоря о своих впечатлениях об увиденном заметил, что коллективы, выступившие гармонично и импульсивно еще раз продемонстрировали свое мастерство.

"Я думаю, что эти встречи будут продолжаться, предстоит 25-летие Победы нашего народа мы к нему активно готовимся. Эта Победа – результат взаимодействия наших народов, которое берет свое начало из глубины веков", — подчеркнул Зантария.

После концерта зрители не скрывали своего восхищения от выступлений.

"Я получил большое удовольствие от концерта, наши братья шапсуги выступили эмоционально, задорно и с блеском в глазах. Я считаю, что отношения в культуре между нашими народами нужно укреплять и проводить такие концерты как можно чаще", — сказал зритель Алхас Капш.

Присутствующие несколько минут стоя аплодировали юным танцорам и музыкантам за искрометные танцевальные и музыкальные номера, исполненные в ходе концерта.