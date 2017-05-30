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"Братский танец": выступление ансамбля "Шапсугия" в Сухуме

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© Sputnik / Томас Тхайцук

Народный ансамбль танца причерноморских адыгов-шапсугов "Шапсугия" выступил с национальными адыгскими и танцами народов Кавказа.

Концерт детского народного ансамбля танца причерноморских адыгов-шапсугов "Шапсугия" состоялся в музее Боевой Славы имени Владислава Ардзинба во вторник 30 мая.

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"Шапсуги и абхазы не двоюродные, а родные братья, поэтому мы здесь. Со мной рядом стоит мой старший брат, руководитель танцевального ансамбля "Афыртын" Лев Кецба. Культурные связи между нашими народами я уверен будут только укрепляться", — сказал художественный руководитель ансамбля "Шапсугия" Руслан Хейшхо.

Юные гости Абхазии из Краснодарского края исполнили перед зрителями яркие и зажигательные адыгские и танцы народов Кавказа. Также красивые кавказские мелодии прозвучали в Музее Боевой Славы в исполнении народного инструментального ансамбля адыгской музыки "Насып". 

Зрители концерта встречали и провожали каждый номер аплодисментами и одобрительными репликами. В концерте также принял участие детский хореографический ансамбль "Афыртын" из города Гагра.




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