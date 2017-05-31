СУХУМ, 31 мая — Sputnik, Амра Амичба. Народная артистка двух стран Хибла Герзмава не только певица, но и дипломат. Об этом сказал заместитель министра культуры и охраны историко-культурного наследия Батал Кобахия в интервью радио Sputnik.

По его мнению, патриотизм заключается не в пафосных словах, а в действиях.

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"Как она умело говорила о том, что она россиянка, москвичка, о том, что она гражданка Абхазии, и как это все взаимосвязано. И как все это было сделано без пафоса, — подчеркнул Батал Кобахия. — Если мы говорим о культуре, идентичности, патриотизме, вот, для меня это есть высочайший уровень патриотизма не в словах, а в действиях. Талант, гениальность, восторг, восхищение, красота в едином образе. И этот образ зовут Хибла Герзмава".

Батал Кобахия отметил, что Кремлевский дворец – самая статусная концертная площадка России, и выступление Хиблы Герзмава в Кремле - это чествование Россией своей оперной дивы.

"После того как Хибла Герзмава покорила все лучшие оперные сцены мира и громко заявила о себе в Ла-Скала, где она пела Анну Болейн, которую до нее пела только Мария Калласс, Хибла Герзмава выступает в Кремлевском дворце, может быть, не на самой лучшей концертной площадке, но самой статусной", — отметил Кобахия.

© Sputnik. Рамиль Ситдиков Хибла Герзмава в Кремле: очень трудный зал

Министр культуры Эльвира Арсалия подчеркнула, что концерт в Кремлевском дворце прошел великолепно.

"Потрясающие "Два портрета" и две истории. Это абсолютная высота. Концерт прошел на высочайшем уровне. Ее партию Анны Болейн мы имели возможность услышать в преддверии фестиваля "Хибла Герзмава приглашает…", который у нас будет через два месяца", — сказала Арсалия. — Мы еще раз убедились, что среди поклонников Хиблы самые выдающиеся деятели культуры и искусства. Они были, они аплодировали, и это было абсолютное признание ее искусства".

В Кремле 24 мая певица представила новую программу "Два портрета". В первом отделении звучала только классическая музыка, во втором джазовые композиции и несколько абхазских народных песен.

"О, это было безумно приятно всем", — отметила министр культуры Эльвира Арсалия.

Со 2 по 11 июня пройдет тур Народной артистки Абхазии и России Хиблы Герзмава по городам США: Бостон, Вашингтон, Чикаго, Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Сан-Франциско, а также один концерт состоится в Канаде, в городе Торонто.