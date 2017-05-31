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Эльвира Арсалия и Батал Кобахия
© Sputnik / Томас Тхайцук

Минкультуры о концерте Хиблы Герзмава: приятно слушать абхазские песни в Кремле

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Своими эмоциями от выступления Хиблы Герзмава в Кремле поделились в эфире радио Sputnik Абхазия министр культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвира Арсалия и ее заместитель Батал Кобахия.

"Выступление Хиблы – это было чествование в Кремле Россией своей оперной дивы", — отметил Кобахия.

Арсалия отметила, что было безумно приятно слушать абхазские песни в исполнении Хиблы Герзмава в стенах Кремля.  

"Хибла Герзмава – дипломат. Она так умело говорила о том, что она россиянка и москвичка, о том, что она гражданка и Абхазии, и как это все взаимосвязано. Для меня это высочайший уровень патриотизма, когда он проявляется не в словах, а в действии", — добавил Кобахия.    

В Кремле 24 мая певица представила новую программу "Два портрета", в которой ее талант предстал, как минимум, с двух сторон. Первая – это исполнение классических оперных партий. Вторая – совершенно новая джазовая программа с оркестром "Фонограф-Симфо-Джаз" под руководством Заслуженного артиста Российской Федерации Сергея Жилина. 

Также была представлена и третья грань таланта Хиблы — это исполнение абхазских народных песен.

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