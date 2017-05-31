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Финал Ты супер!

Валерия Адлейба и Милена Барциц выступят на "Детской Новой волне"

© Sputnik. Евгения Новоженина
В Абхазии
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Темы:
Валерия Адлейба (127)
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Конкурс молодых исполнителей популярной музыки "Детская Новая волна 2017" пройдет в детском лагере "Артек" в Крыму с 31 мая по 1 июня.

СУХУМ, 31 май —  Sputnik, Бадри Есиава. Победительница проекта "Ты супер!" Валерия Адлейба и лауреат "Детской Новой Волны 2016" Милена Барциц примут участие в "Детской Новой Волне 2017" в Ялте.

Двенадцатилетняя вокалистка из Абхазии Валерия Адлейба получила приглашение от музыканта и композитора Игоря Крутого представлять республику в конкурсе. Она выступит под девятым номером. 

Милена Барциц уже не первый год участвует в "Детской Новой Волне". В 2016 году она стала лауреатом конкурса, спев песню на абхазском языке "We are free" Александра Шоуа. В этот раз Барциц будет выступать в качестве приглашенного гостя и споет вместе с российским эстрадным артистом Олегом Газмановым.

Финал Ты супер!
© Sputnik. Евгения Новоженина
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РИА Новости со ссылкой на организаторов музыкально конкурса сообщает, что финалисты Х международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Детская Новая волна 2017" исполнят мировые хиты, песни из мультфильмов и кинокартин. 

"Участие в этом конкурсе — бесценный опыт, который необходим начинающим артистам в динамичном творческом развитии. Многие из финалистов конкурса становятся студентами Академии популярной музыки Игоря Крутого — современного центра эстетического и музыкального развития детей, который открыл свои двери для учеников в 2015 году", — говорится в сообщении организаторов.

Финал "Детской Новой Волны 2017" пройдет в международном детском центре "Артек" 31 мая и 1 июня. В нем примут участие 11 финалистов в возрасте от 8 до 12 лет из 10 стран мира, а также два финалиста телешоу "Ты супер!".

На сцене конкурса наряду с юными участниками выступят звездные гости: Лев Лещенко, Олег Газманов, Николай Басков, Дима Билан, Юлианна Караулова, Стас Пьеха, группа "Руки вверх!", Жасмин, Алексей Воробьев и другие. В работе жюри примут участие Евгений Крылатов, Григорий Гладков, Лев Лещенко, Ирина Дубцова, Евгений Комбаров, Олег Газманов, Юлианна Караулова. Председатель жюри — Народный артист России, продюсер и композитор Игорь Крутой.


Темы:
Валерия Адлейба (127)


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