Тарба: рекордный урожай чая будет собран в 2017 году в Абхазии

СУХУМ, 31 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. В 2017 году планируется собрать от одной тысячи до 1100 тонн чайного листа, это рекордные показатели за весь послевоенный период, сказал корреспонденту Sputnik министр сельского хозяйства Абхазии Даур Тарба в среду 31 мая.

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В 2016 году в республике было собрано более 650 тонн чая, это значительное увеличение объемов, подчеркнул министр.

"Таких объемов никогда не было после войны, работники чайной отрасли готовы трудиться", — отметил он.

Сбор чайного листа в республике начался 29 мая, сообщил Даур Тарба.

Министерство сельского хозяйства в полном объеме профинансировало чайную отрасль, добавил он.

"Было освоено около 140 гектаров новых плантаций чая, в Кутоле — 100 и в Лыхны — 35-40 гектаров. Несмотря на затянувшиеся дожди, как отмечают специалисты, чай в этом году хороший, качественный. Мы приложим все усилия для того, чтобы собрать большое количество чая", — сказал Тарба.

Министр отметил, что есть случаи, когда неизвестные злоумышленники поджигают чайные плантации. Так, из-за поджогов в Очамчырском районе уничтожено до 20 гектаров чайных плантаций, в Гудаутском районе 7-10 гектаров было сожжено, сообщил Тарба.



