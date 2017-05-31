Минсельхоз: неизвестные поджигают чайные плантации в Абхазии

"В этом году Министерство сельского хозяйства в полном объеме профинансировало чайную отрасль. Было освоено до 150 гектаров новых плантаций. Предполагаем собрать в этом году 1100-1200 тонн чая. Такого никогда не было за послевоенный период. Если в прошлом году мы собирали 650-700 тонн, то в этом году объемы удвоятся", — сказал Тарба.

По словам министра, в этом году чайные предприятия испытывают проблемы из-за поджогов плантаций.

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