18:29 31 Мая 2017
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Даур Тарба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Минсельхоз: неизвестные поджигают чайные плантации в Абхазии

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Министр сельского хозяйства Даур Тарба в интервью Sputnik Абхазия рассказал о финансировании чайной отрасли и о прогнозах на урожай 2017 года.

"В этом году Министерство сельского хозяйства в полном объеме профинансировало чайную отрасль. Было освоено до 150 гектаров новых плантаций. Предполагаем собрать в этом году 1100-1200 тонн чая. Такого никогда не было за послевоенный период. Если в прошлом году мы собирали 650-700 тонн, то в этом году объемы удвоятся", — сказал Тарба.

По словам министра, в этом году чайные предприятия испытывают проблемы из-за поджогов плантаций. 

Полную версию беседы с Дауром Тарба читайте здесь>>


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