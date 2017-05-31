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Гудаутская "Рица" стала победителем турнира памяти Гиви Агрба

© Sputnik. Владимир Песня
В Абхазии
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Темы:
Спортивная Абхазия (123)
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В футбольном однодневном турнире, посвященном памяти Героя Абхазии Гиви Агрба, приняли участие четыре юношеские команды из Сухума, Гудауты и Нового Афона.

СУХУМ, 31 май —  Sputnik, Бадри Есиава. Юношеская команда из Гудауты стала победителем первого турнира по футболу памяти Героя Абхазии Гиви Агрба в среду 31 мая, сообщил корреспонденту Sputnik тренер футбольной команды "Динамо-Сухум" Мераб Квеквескири.

"Турнир прошел на высоком уровне. Все довольны организацией турнира и красивой игрой команд. В финал вышли "Рица" из Гудауты и "Динамо-Сухум". Победили гудаутские ребята со счетом 4:2", — рассказал Квеквескири. 

Он добавил, что третье место заняла команда из Нового Афона "Афон", а четвертое — ДЮСШ "Сухум". 

Гиви Агрба родился 4 апреля 1937 года в селе Куланырхуа Гудаутского района. В 1992 году был назначен командиром полка внутренних войск Абхазии. В первый день начала войны 14 августа 1992 года участвовал в организации обороны против войск Госсовета Грузии в Сухуме. 

До назначения председателем Службы госбезопасности был советником президента Абхазии по военным вопросам. 2 апреля 2003 года назначен председателем Службы госбезопасности Абхазии. За мужество и героизм, проявленные в грузино-абхазской войне, Гиви Агрба присвоено звание Герой Абхазии. Гиви Агрба скончался 27 августа 2014 года.

 

 

Темы:
Спортивная Абхазия (123)


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