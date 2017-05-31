"Детский" день на военной базе

На российской военной базе Южного военного округа в Абхазии решили не дожидаться официальной даты Дня защиты детей и проводить весну в детской компании, тем более, что на четверг синоптики обещали плохую погоду.

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По словам замкомандира военной базы Игоря Федорова, такое событие стало уже традицией.

"Организовали во взаимодействии с женсоветом воинской части. Мы ежегодно проводим подобные мероприятия: масштабные, интересные, с привлечением детей из школ Гудауты и проживающих на территории нашего военного городка. Дети — наше главное богатство. Взрослые люди, которые живут ради детей, должны им передать самые лучшие человеческие качества. Мирного неба детям и счастливого детства", — пожелал он.

К десяти часам утра стадион военной базы стал заполняться семьями военнослужащих и гостями — детьми из близлежащих районов Гудауты. Быстро освоившись, ребята разбежались в разные стороны по интересам. А выбрать было из чего: кто-то решил украсить свое лицо аквагримом, кто-то пообщаться с мультперсонажами, которые решали с детьми различные задачи и проводили подвижные конкурсы.

День защиты детей отпраздновали на военной базе России в Абхазии © Sputnik. Роберт Джопуа

День защиты детей отпраздновали на военной базе России в Абхазии © Sputnik. Роберт Джопуа

День защиты детей отпраздновали на военной базе России в Абхазии © Sputnik. Роберт Джопуа

День защиты детей отпраздновали на военной базе России в Абхазии © Sputnik. Роберт Джопуа 1 / 4 © Sputnik. Роберт Джопуа День защиты детей отпраздновали на военной базе России в Абхазии

И все это под аккомпанемент военного оркестра, который в этот раз трубил не марши, а играл мелодии из мультфильмов и детские песни.

Юные артисты из Гудауты не остались в долгу и сделали свой подарок, исполнив зажигательные танцы Кавказа и песни. Благодарные зрители не жалели ладошек и каждый номер вознаграждали бурными овациями. Нашлось чем заняться и взрослым, для которых провели конкурс на лучшую танцевальную пару. Специальный приз достался дуэту "хозяев".

Александра Крутькова, которая пришла с двумя своими детьми, отметила, что у всей семьи прекрасное настроение.

"Для детей хороший праздник, много развлечений, детям интересно. Такие мероприятия нужно устраивать почаще. Они позволяют проводить детям вместе время, знакомиться, дружить и общаться. Прекрасное настроение", — подчеркнула она.

Конечно же, побыть на военной базе и не потрогать вооружение и технику, это как пойти на праздник и остаться без лакомства. Особый интерес к пулеметам и бронетехнике, конечно же, проявили мальчишки. В разговоре между собой они признались, что и пострелять были бы не прочь, но это в программу не входило. У военных все строго. Даут, ученик одной из Гудаутских школ, признался, что на военной базе он не впервые, и именно оружие у него вызывает неподдельный интерес.

"Концерт и песни понравились. Но больше всего мне понравились автоматы, пулеметы, всякие танки и бронетранспортеры", —признался он.

К завершению дня радостных, но уже уставших детей ждала армейская каша из полевых автомобильных кухонь и, разумеется, сладости, которые своими руками испекли жены военнослужащих.

Международный день защиты детей отмечается 1 июня. Его отмечают во всем мире с 1950 года. Решение о его проведении было принято Международной демократической федерацией женщин на специальной сессии в ноябре 1949 года. Организация Объединенных Наций (ООН) поддержала эту инициативу и объявила защиту прав, жизни и здоровья детей одним из приоритетных направлений своей деятельности.