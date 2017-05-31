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Детский плац: российские военные в Абхазии развлекали детей в канун праздника

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© Sputnik. Роберт Джопуа

Около двухсот детей Абхазии пригласили на праздник ко Дню защиты детей российские военные на свою базу в Гудауте.

На российской военной базе Южного военного округа в Абхазии решили не дожидаться официальной даты Дня защиты детей и проводить весну в детской компании, тем более, что на четверг синоптики обещали плохую погоду.

Подробнее об этом читайте здесь>>

К десяти часам утра стадион военной базы стал заполняться семьями военнослужащих и гостями — детьми из близлежащих районов Гудауты. Быстро освоившись, ребята разбежались в разные стороны по интересам. А выбрать было из чего: кто-то решил украсить свое лицо аквагримом, кто-то пообщаться с мультперсонажами, которые решали с детьми различные задачи и проводили подвижные конкурсы.

Юные артисты из Гудауты не остались в долгу и сделали свой подарок, исполнив зажигательные танцы Кавказа и песни. Благодарные зрители не жалели ладошек и каждый номер вознаграждали бурными овациями. Нашлось чем заняться и взрослым, для которых провели конкурс на лучшую танцевальную пару. Специальный приз достался дуэту "хозяев".

К завершению дня, радостных, но уже уставших детей ждала армейская каша из полевых автомобильных кухонь и, разумеется, сладости, которые своими руками испекли жены военнослужащих.




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