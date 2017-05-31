"Ходячие солнышки": что думают о блондинках в Абхазии

Бадрак Авидзба, Sputnik

Несмотря на то, что о блондинках существует множество анекдотов, рассказывающих об их, мягко говоря, невыдающейся сообразительности, прохожие на улицах Сухума не видят особых отличий блондинок от брюнеток, рыжих, шатенок.

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"Это, конечно, уникальные люди, романтичные и со своим взглядом на жизнь, они просто ходячие "солнышки". Ничего плохого сказать не могу, все блондинки, которых я знаю, очень позитивные, это море солнца, света, и очень креативные девушки, а что касается анекдотов, это все врут завистники", — сказала туристка Алена.

Стереотипы

Большинство сухумчан и гостей столицы говорили о том, что о блондинках существует устоявшееся мнение и предрассудки, которые далеки от реальности.

"Цвет волос не имеет значения, неважно, что снаружи, главное — не то, что на голове, а внутри нее. Есть шикарные, успешные блондинки. Они очень умные, и порой соображают лучше, чем брюнетки", — отметила Лариса Карпинкина.

Люди бывают разные, и это не зависит от цвета волос, считает прохожая Астанда Ломия.

"Анекдоты про блондинок любят вспоминать в основном мужчины, возможно, потому что они ими больше восхищаются, а, может, блондинки немного другие", — предположила она.

Джентльмены предпочитают блондинок

"То, что блондинки привлекательные, все знают, насчет ума, говорят, что "где блондинка, там ума нет", я бы не согласился с этим мнением, я думаю, что у них большой скрытый потенциал умственных возможностей. Я считаю, что женщинам надо перекрашиваться, быть блондинками и радовать мужчин, но и к брюнеткам я хорошо отношусь", — подчеркнул прохожий Вячеслав.

Блондинки очень умны и привлекательны, и многие перекрашиваются именно для того, чтобы быть привлекательнее, считает другая прохожая.

"Почему все красятся в блондинок? Потому что они молодо выглядят, они добрые. Если они голубоглазые, то это, вообще, совершенство для мужчин. Я считаю, что те, кто противоположного мнения, умаляют достоинства блондинок. Просто не знают их", — уверена Мария.

Нужно иногда быть блондинкой

Среди опрошенных на улице были и те, кто считает блондинок особенными.

"Блондинки, наверно, — это отдельная история. Вообще, наверно, мужчинам очень сложно с женщинами, а с блондинками еще сложней, но иногда нужно быть блондинкой", — сказала с улыбкой Ольга.

Всемирный день блондинок отмечается с 2006 года. Инициаторами создания этого праздника стали американские женщины-юристы.