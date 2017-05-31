Романтичные, умные, успешные: что думают о блондинках в Абхазии

Несмотря на то, что о блондинках существует множество анекдотов, рассказывающих об их невыдающейся сообразительности, прохожие на улицах Сухума не видят особых отличий блондинок от брюнеток, рыжих, шатенок и девушек с другим цветом волос.

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"Это, конечно, уникальные люди, романтичные и со своим взглядом на жизнь, они просто ходячие "солнышки". Ничего плохого сказать не могу, все блондинки, которых я знаю, очень позитивные, это море солнца, света, и очень креативные девушки, а что касается анекдотов, это все врут завистники", — сказала туристка Алена.

Большинство сухумчан и гостей столицы говорили о том, что о блондинках существует устоявшееся мнение и стереотипы, которые далеки от реальности.

Всемирный день блондинок отмечается с 2006 года. Инициаторами создания этого праздника стали американские женщины-юристы с феминистскими настроениями и врожденным чувством справедливости.