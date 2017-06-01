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Владимир Зантария: прогресс в изучении абхазского языка есть

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Советник президента Абхазии Владимир Зантария в эфире радио Sputnik рассказал об итогах Расширенного заседания Государственного комитета Абхазии по государственной языковой политике.

СУХУМ, 01 июнь – Sputnik, Бадрак Авидзба. Прогресс в изучении абхазского языка есть, сказал советник президента Абхазии Владимир Зантария в интервью радио Sputnik.

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"Я не согласен с теми, кто говорит, что у нас нет прогресса в этом вопросе. У нас проходили "Шинкубовские дни", и год Баграта Васильевича продолжается. Вы заметили, как читают стихи Шинкуба в школах, сколько чувств вкладывают. Одно дело, когда заставляешь читать какие-то зазубренные вещи, это же не случайно получилось, детей учат, у нас хорошие учителя", — добавил он.

Что касается чиновничьей среды, то мнение о том, что многие чиновники не знают абхазский язык, также ошибочное, уверен Зантария.

"В Администрации президента 85 процентов служащих владеют абхазским языком, но не в той мере, в какой хотелось бы. Однако необходимые знания у них есть, человеку, который владеет языком, нетрудно восполнить пробелы. Конечно, сразу не получается, чтобы делопроизводство шло на абхазском, чтобы все собрания проводились на государственном языке", — подчеркнул он.

Все указы президента, все распоряжения выходят как на абхазском, так и на русском языке, рассказал Владимир Зантария.   

"Сайт президента на двух языках, все события, выступления президента, премьера и других государственных деятелей размещаются на абхазском языке", — сказал советник президента.

Однако предстоит сделать еще многое для того, чтобы абхазский язык стал использоваться более широко, считает он.

"Для того чтобы сфера употребления государственного языка в соответствии с законом "О государственном языке" была задействована полноценно, надо очень многое сделать. Сетования на то, что очень мало методических пособий, неправильные. Обратитесь в Абхазский институт гуманитарных исследований, вы увидите массу книг, изданных нашими учеными, эти книги нужно переиздавать", — сказал Владимир Зантария.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба для развития закона "О государственном языке Республики Абхазия" издал распоряжение, согласно которому Государственному комитету по государственной языковой политике поручено организовать в городах и районах курсы по изучению абхазского языка. Курсы будут созданы для госслужащих, не владеющих государственным языком.



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