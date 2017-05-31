23:20 31 Мая 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 19°C
Прямой эфир
Поиск
Владимир Зантария
© Sputnik / Томас Тхайцук

Зантария: без родного языка нет народа

Радио
Получить короткую ссылку
4620

Советник президента Республики Абъхазия Владимир Зантария в эфире радиоSputnik Абхазия рассказал об итогах расширенного заседания Государственного комитета Абхазии по государственной языковой политике.

"Сейчас начинается работа по налаживанию тесных контактов с администрациями городов и районов, с министерствами, чтобы начатое в прошлом году обучение для чиновников получило более широкий охват",  - сказал Зантария.

Также Зантария отметил, что есть идея создать в Абхазии экспериментальную школу, но для этого нужны большие деньги.

По теме

Ченгелия: впервые в неабхазских школах будут сдавать абхазский язык
Фильм "Абхазский язык. Вчера. Сегодня. Завтра" показали в Сухуме
Зачем нужно учить абхазский язык
В Сухуме вся наружная реклама будет переведена на абхазский язык


Главные темы

Орбита Sputnik

  • На месте теракта в Кабуле
    Взрывная волна

    Здание казахстанского посольства в Кабуле пострадало в результате теракта, даже несмотря на то, что находится в двух километрах от эпицентра взрыва.

  • Выездная избирательная комиссия. Архивное фото
    День выборов

    Парламент Кыргызстана одобрил поправки в закон о выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша – дело за подписью президента.

  • Минфин Беларуси, архивное фото
    Долговое бремя

    Внешний госдолг Беларуси с начала года продолжает расти и уже приблизился к 14 миллиардам долларов.

  • Президент Латвии Раймондс Вейонис
    Гражданство по праву рождения

    Президент Латвии Раймондс Вейонис собирается актуализировать вопрос о предоставлении гражданства детям неграждан в момент рождения.

  • Пластическая хирургия, архивное фото
    Следствие по телу

    Хакеры опубликовали фотографий обнаженных пациентов литовской клиники пластической хирургии и требуют выкуп – полиция разбирается.

  • Дорин Киртоакэ
    Дома не сидится

    Мэр Кишинева, помещенный судом под домашний арест, замечен на улицах молдавской столицы разъезжающим на личном авто.

  • Рейд УФМС по выявлению нелегальных мигрантов. Архивное фото
    В суточный срок

    Срок постановки на учет иностранцев в российских городах, где пройдут матчи Кубка конфедераций, с 1 июня по 12 июля 2107 года сокращен до одних суток.

  • Добыча газа
    Забурились

    На участке Ходжасаят в узбекской Бухаре началось эксплуатационное бурение казоконденсатного месторождения.

  • Грипп
    Майский грипп

    В Эстонии, несмотря на позднюю весну, резко возросла заболеваемость гриппом – жертвами вируса стали уже четыре человека.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Вспашка земель в селе Багмаран
Поле вспахать и трясогузку угостить
День Блондинок
Романтичные, умные, успешные: что думают о блондинках в Абхазии
Путешествие по Сухуму
Маяк, руины, обезьяны: путешествие по Сухуму

Соцсети

Sputnikabkhazia