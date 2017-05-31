Зантария: без родного языка нет народа

"Сейчас начинается работа по налаживанию тесных контактов с администрациями городов и районов, с министерствами, чтобы начатое в прошлом году обучение для чиновников получило более широкий охват", - сказал Зантария.

Также Зантария отметил, что есть идея создать в Абхазии экспериментальную школу, но для этого нужны большие деньги.