Молодые лидеры Абхазии и России отдохнут в горах Абхазии

СУХУМ, 1 июн — Sputnik, Бадри Есиава. До 400 человек из Абхазии и России отдохнут в летнем образовательном лагере "Лидер" в горах Абхазии, сообщил ведущему радио Sputnik Абхазия председатель Государственного комитета республики по молодежной политике Алиас Авидзба.

"После июня все наши проекты носят международный характер. В этом году впервые в таком большом составе мы будем проводить летние образовательные лагеря "Лидер" в Ауадхаре. В них примут участие два потока молодежи по 200 человек, из которых по 50 человек будут из Российской Федерации, в частности, из наших братских республик Северного Кавказа", — отметил Авидзба.

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Председатель Госкомитета по молодежной политике добавил, что, помимо образовательных программ по социальным проектам, в летних лагерях "Лидер" запланировано провести лекции по истории, традициям, обычаям и языку Абхазии, а так же по правилам поведения в горах.

С 9 июня будут организованы тренинг-сессии, сказал Авидзба, которые будут проводить высококвалифицированные специалисты из России. А с 20 по 25 июня в селе Хыпста состоится большой молодежный форум.



