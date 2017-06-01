Авидзба: крупный форум соберет молодежь в Хыпсте 20 июня

"С 9 июня у молодежи появится возможность участвовать в тренинг-сессии, которая будет проводиться высококвалифицированными специалистами из России. Направлений масса, начиная от волонтерства, заканчивая социальным проектированием. А с 20 по 25 июня в селе Хыпста будет проходить большой форум. Он научит молодых людей быть социально активными. Впервые в большом составе будут проводить летние образовательные лагеря "Лидер" в Ауадхаре – два потока по двести человек, в каждом потоке не мене 50 приглашенных", - сказал Авидзба.

Также, по словам Авидзба, в этом году будет проходить военно-патриотический лагерь, в котором будут принимать участие и девушки.



