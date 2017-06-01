Нацбиблиотека Абхазии официально открылась

СУХУМ, 1 июн – Sputnik, Роберт Джопуа. Официальное открытие Национальной библиотеки имени Ивана Папаскир состоялось 1 июня в Сухуме.

Директор библиотеки Борис Чолария назвал день открытия учреждения праздничным, так как коллектив прошел сложный путь по возрождению и восстановлению библиотечного дела страны, которое было разрушено в Отечественную войну народа Абхазии.

"Мы имеем реконструированное, новое здание, с новым оснащением и технологиями, что способствует сохранению того наследия, что осталось, ну и, конечно, созданию различных новых коллекций", — рассказал Чолария.

Президент республики Рауль Хаджимба сказал, что Национальная библиотека имени Ивана Папаскир — это место с большой историей, очаг культуры, играющий важную роль в духовной жизни народа.

© Sputnik / Томас Тхайцук Открытие Национальной Библиотеки

"Многие десятилетия в фондах библиотеки, в ее читальных залах работали наши ученые, писатели, журналисты, студенты. Колоссальный урон был нанесен библиотеке в годы Отечественной войны, когда грузинские войска пытались стереть любое упоминания о культуре и истории Абхазии. В мирное время работу удалось восстановить с большим трудом. Через полтора года после войны был открыт читальный зал, что стало возможным благодаря сплоченному коллективу библиотеки. Сложные этапы остались позади. Сегодня здание реконструировано и оснащено современным оборудованием. У библиотеки есть все, чтобы стать одним из главных центров культурной жизни, интересным, в первую очередь, для молодежи", — подчеркнул глава государства.

© Sputnik / Томас Тхайцук Открытие Национальной Библиотеки

Поздравил коллектив Национальной библиотеки с торжественным открытием и Чрезвычайный и Полномочный посол России в Абхазии Семен Григорьев. По его словам, библиотека в любой стране — это центр всей культурной жизни, основа культурного суверенитета любого государства.

"Исходя из этого, руководство и Абхазии, и России всегда придавало особое значение тому, чтобы библиотека была отреставрирована, реконструирована и превратилась в современное культурное учреждение республики. Реконструкция Национальной библиотеки была заложена еще в первый комплексный план, потом переходила в инвестиционные программы, и вот, сегодня видим результат. Понятно, что реконструкция потребовала довольно большого времени, ведь современная библиотека – это высокотехнологичное учреждение, и эти книги, которые мы видим на стеллажах, можно сказать, классика. Бумажная книга всегда останется высокой ценностью для культурного человека", — уверен Григорьев.

Дипломат также подчеркнул, что благодаря существующим высоким технологиям в области коммуникаций, библиотека Абхазии будет связана со всеми основными библиотеками и книгохранилищами мира, заняв достойное место во всемирном культурном богатстве и наследии.

"Думаю, что это великий шаг, и он, несомненно, укрепит и расширит культурное взаимодействие между Абхазией и Россией. Это большой праздник не только для читателей, но и для всех тех, кто болеет за наши двусторонние отношения", — отметил он.

© Sputnik / Томас Тхайцук Открытие Национальной Библиотеки

Капитальный ремонт здания Национальной библиотеки Абхазии велся с августа 2012 года по сентябрь 2015 года, после чего проводилась долгая процедура организации и расстановки библиотечного фонда. За последние полтора года 331 тысяча книг была очищена и отреставрирована. В библиотеке хранятся 150 тысяч экземпляров периодических изданий, из них 117 тысяч переведено в электронные каталоги. На четырех этажах библиотеки расположены отраслевые фонды, читальные залы, отдел периодики, абонентский отдел, фонды хранения, электронная библиотека, отдел краеведческих книг.



