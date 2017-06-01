На бумаге и в цифре: Нацбиблиотеку Абхазии открывали после капремонта

Официальное открытие Национальной библиотеки имени Ивана Папаскир состоялось 1 июня в Сухуме. Директор библиотеки Борис Чолария назвал день открытия учреждения праздничным, так как коллектив прошел сложный путь по возрождению и восстановлению библиотечного дела страны, которое было разрушено в Отечественную войну народа Абхазии.

Подробнее об этом читайте здесь>>

"Мы имеем реконструированное, новое здание, с новым оснащением и технологиями, что способствует сохранению того наследия, что осталось, ну и, конечно, созданию различных новых коллекций", — рассказал Чолария.

Президент республики Рауль Хаджимба сказал, что Национальная библиотека имени Ивана Папаскир — это место с большой историей, очаг культуры, играющий важную роль в духовной жизни народа.

"Многие десятилетия в фондах библиотеки, в ее читальных залах работали наши ученые, писатели, журналисты, студенты. Колоссальный урон был нанесен библиотеке в годы Отечественной войны, когда грузинские войска пытались стереть любое упоминания о культуре и истории Абхазии. Сложные этапы остались позади. Сегодня здание реконструировано и оснащено современным оборудованием. У библиотеки есть все, чтобы стать одним из главных центров культурной жизни, интересным, в первую очередь, для молодежи", — подчеркнул глава государства.

Поздравил коллектив Национальной библиотеки с торжественным открытием и Чрезвычайный и Полномочный посол России в Абхазии Семен Григорьев. По его словам, библиотека в любой стране — это центр всей культурной жизни, основа культурного суверенитета любого государства.

Капитальный ремонт здания Национальной библиотеки Абхазии велся с августа 2012 года по сентябрь 2015 года, после чего проводилась долгая процедура организации и расстановки библиотечного фонда. За последние полтора года 331 тысяча книг была очищена и отреставрирована. В библиотеке хранятся 150 тысяч экземпляров периодических изданий, из них 117 тысяч переведено в электронные каталоги. На четырех этажах библиотеки расположены отраслевые фонды, читальные залы, отдел периодики, абонентский отдел, фонды хранения, электронная библиотека, отдел краеведческих книг.