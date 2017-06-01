Тарба о бесплатной вспашке: были случаи, когда с людей брали деньги

СУХУМ, 1 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Были факты по Гудаутскому, Очамчырскому районам, когда с людей брали деньги за первую бесплатную вспашку полей, сказал корреспонденту Sputnik глава Минсельхоза Даур Тарба.

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"Мы выезжали на места, заставляли возвращать деньги крестьянам", — подчеркнул Даур Тарба.

Министр не исключил, что такие факты могут иметь место и по сегодняшний день.

"За каждым трактористом трудно уследить", — говорит он.

По Гудаутскому району было запланировано вспахать 550 гектаров земли, отметил Тарба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Бадрак Авидзба Бесплатная вспашка: как помогают крестьянам в Абхазии

"Руководитель МТС Гудаутского района объявил о том, что теперь он будет работать на платной основе. Кому-то это нравится, кому-то нет, мы же трактористу платим всего навсего 1823 рубля за один гектар. По большому счету, мы их в этом году ущемили в плане заработной платы, частники, например, меньше, чем за три тысячи рублей, не вспашут", — сказал министр.

Самая тяжелая ситуация с первой вспашкой в Очамчырском районе, так как там больше всего пахотных земель.

"По Очамчырскому району, помимо запланированных 13 тысяч литров ГСМ, мы еще дополнительно выдали 27 тысяч литров, чтобы людям по селам раздали. Наша техника устаревшая, она уже не выдерживает, но тем не менее мы продолжаем работы", — рассказал он.

Министр с сожалением отметил, что помочь всем крестьянам в первой вспашке земель Министерство сельского хозяйства не сможет.

Даур Тарба напомнил, что первоначально планировалось вспахать три тысячи гектаров по всей Абхазии. Расчеты были сделаны из объемов пахотных земель прошлых годов, подчеркнул он. Однако, узнав о бесплатной вспашке, многие люди, не обрабатывавшие свои земли 10-20 лет, стали обращаться за помощью, сообщил он.

"Мы округлили и сказали, что вспашем три тысячи гектаров. Я по своей доброй душе сказал, что мы каждому вспашем. Процесс начался, но получилась такая картина, как только мы заявили, что мы готовы вспахать бесплатно населению, наши земли, которые находились в тени, начали выходить", — сказал Тарба.

Объем выполненных сельхозработ в 2015 году по Абхазии составил 3570 гектаров, в 2016 году, 2556 гектаров.

"Например, по Очамчырскому району мы запланировали вспахать 650 гектаров, вдруг я получаю соответствующий документ о том, что в Очамчыре оказывается у нас свыше 2500 гектаров земли. Извините, пожалуйста, во-первых, у нас нет такой техники. В любом случае те обязательства, которые мы на себя взяли по трем тысячам гектаров, выполним, работы уже на стадии завершения", подчеркнул министр.

© Sputnik / Томас Тхайцук Поле вспахать и трясогузку угостить 11

В ряде районов работы по первой бесплатной вспашке земель уже завершены, сообщил Тарба.

"Мы обратились к президенту о дополнительной помощи крестьянам, он дал согласие, и мы еще дополнительно закупили 35 тысяч литров топлива, чтобы раздать людям", — сказал Тарба.

По его словам, такое решение было принято из-за того, что объемы работ увеличились в тех местах, где Минсельхоз не успевает произвести работы, и люди самостоятельно смогут это сделать, подчеркнул министр.

"Мы готовы привлечь даже частников, но, когда мы приходим, он говорит, платите три тысячи за один гектар. Были случаи, когда ко мне подходили люди, у кого есть своя техника, и говорили о том, что вспашут свои земли, если мы заплатим им за это. Люди добрые, такой подход абсолютно неприемлем, так нельзя относиться к делу", — сказал Тарба.

После завершения кампании по весенне-полевым работам будут сделаны выводы и учтены выявленные недочеты. Всем главам администраций районов будут направлены соответствующие документы о том, чтобы была проведена инвентаризация земель.



