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Даур Тарба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Тарба: заговорили о бесплатной вспашке, и земли вышли из тени

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Министр сельского хозяйства Абхазии Даур Тарба в интервью Sputnik Абхазия рассказал о проблемах, которые "оголились" в ходе бесплатной вспашки частных земельных угодий.

"Как только мы заявили, что готовы бесплатно вспахать земли населению нашей страны, земли начали выходить из тени. У людей по 5-6 гектаров плантаций для коммерческих целей, списки составляют, что это земли пятерых человек, фамилии вписывают и приносят",  - сказал Тарба.

Тарба также добавил, что обязательства по объему в три тысячи гектаров, которые они на себя взяли, на стадии завершения. 

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