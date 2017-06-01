Тарба: заговорили о бесплатной вспашке, и земли вышли из тени

"Как только мы заявили, что готовы бесплатно вспахать земли населению нашей страны, земли начали выходить из тени. У людей по 5-6 гектаров плантаций для коммерческих целей, списки составляют, что это земли пятерых человек, фамилии вписывают и приносят", - сказал Тарба.

Тарба также добавил, что обязательства по объему в три тысячи гектаров, которые они на себя взяли, на стадии завершения.