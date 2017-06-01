Без пяти минут актеры: курсовые абхазских "щукинцев"

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Девушка в мужской роли © Sputnik. Лев Рыжков Спектаклю "Софичка" аплодировали, несмотря на запрет

Будущим абхазским актерам осталось учиться год. По словам худрука абхазской студии "Щуки" Елены Одинцовой, весь четвертый курс студенты будут играть дипломные спектакли на разных сценах учебного театра.

На данный момент студенты задействованы в двух курсовых спектаклях: "Игроках" по пьесе Гоголя, который поставил актер Театра имени Маяковского Александр Андриенко, и "Софичке" по повести Искандера в постановке самой Елены Одинцовой.

"В "Игроках" занят весь мужской состав курса и Ирина Делба, которая играет мужскую роль, довольно смешно играет – рассказывает Одинцова. — В сценической версии повести Искандера занят весь курс, некоторые студенты играют по несколько ролей".

"Софичку" уже показывали в Москве. На курсовой спектакль пришли родственники и знакомые студентов, представители абхазской диаспоры и вдова Фазиля Искандера. Антонине Хлебниковой-Искандер спектакль понравился даже больше, чем вышедший недавно фильм Киры Коваленко.

В июне студенты приедут в Сухум на производственную практику. "Софичку" можно будет увидеть 20 июня на сцене РУСДРАМа, "Игроков" — в Абхазском драмтеатре.

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Испытательный срок

Заведующая кафедрой искусствоведения Театрального института имени Щукина Елена Дунаева считает инсценировку Искандера трогательным и правдивым спектаклем, которому суждена долгая жизнь. Постановка по Гоголю, на взгляд Дунаевой, вышла очень современной и, как говорят театралы, на вырост. Это спектакль, в котором у труппы есть большой потенциал для самосовершенствования.

Сейчас, как рассказывает Елена Одинцова, на курсе учатся 15 студентов: три девушки и восемь парней из Абхазии и четыре девушки из России. Одного абхазского студента отчислили.

"Он пропускал занятия, был достаточно способным, но нетрудолюбивым человеком, — говорит Одинцова. – На втором курсе я еще одного хотела отчислить, но за него просили из театра, из Минкультуры Абхазии. В результате, сейчас он на испытательном сроке, с надеждой, что на четвертом курсе закроет все свои долги и получит диплом".

Коллективизм и чувство сцены

Елена Дунаева считает, что студенты абхазской группы без пяти минут актеры.

© Sputnik / Томас Тхайцук Класс-концерт студентов абхазской студии Театрального института имени Б.Щукина

"Надеюсь, что они будут расти на сцене Русского театра Абхазии, — говорит Дунаева. — Знаю, что там идут замечательные спектакли, и директор Ираклий Хинтба очень разумно выстраивает репертуар".

Худрук группы считает, что к выпуску из театрального вуза студентам уже недостаточно хороших природных данных, требуется трудоспособность и фанатичная преданность профессии, без которой невозможно добиться актерских вершин.

"У них еще год, чтобы научиться чувствовать пространство сцены и работать в коллективе, — рассказывает Одинцова. — Это очень важно, спектакль создается коллективом, все друг от друга зависят".

Елена Одинцова говорит, что ей нравится, как костяк курса идет к выпуску. По словам худрука абхазской группы, у ребят высокая степень заинтересованности, каждый из них в той или иной степени увлечен театром.

В 2014 году при содействии Министерства культуры России и Министерства культуры Абхазии в Театральном институте имени Бориса Щукина была набрана первая абхазская студия. Художественный руководитель студии Елена Одинцова. По целевому заказу тогда в "Щуку" поступили 12 студентов из Абхазии. Со второго курса группе преподают сценическую речь на абхазском языке, в выборе драматургии для заданий используется не только русская и мировая классика, но и литература абхазских авторов.



