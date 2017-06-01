Худрук абхазской студии "Щуки": хочу, чтобы "Софичку" увидели

Руководитель абхазской студии "Щуки" Елена Одинцова в интервью Sputnik рассказала о курсовой работе абхазских студентов.
Руководитель абхазского курса Театрального института имени Бориса Щукина об успехах абхазских студентов
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"В настоящее время студенты оканчивают третий курс, всего 11 студентов, из них три девушки. Весь следующий год они будут играть дипломные спектакли на разных сценах нашего учебного театра. Уже есть два курсовых спектакля – "Игроки" Гоголя и "Софичка" Искандера", — рассказала Одинцова.
Абхазский курс в Театральном институте имени Бориса Щукина образовался в 2014 году, когда по целевому заказу туда поступили двенадцать студентов из республики. Со второго курса группе преподают сценическую речь на абхазском языке, в выборе драматургии для заданий используется не только русская и мировая классика, но и литература абхазских авторов.
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