Однажды ночью в библиотеке

Sputnik, Роберт Джопуа

Долгожданное открытие Национальной библиотеки Абхазии имени Ивана Папскир затянулось до полуночи. В первой половине дня, после трех лет ремонтно-восстановительных работ, состоялась официальная церемония. Поздравить пришли президент республики Рауль Хаджимба, посол России в Абхазии Семен Григорьев. Кстати, именно благодаря российской финансовой помощи был произведен капитальный ремонт библиотеки, которая пострадала в Отечественной войне народа Абхазии. Теперь Нацбиблиотека отвечает всем современным требованиям.

© Sputnik / Томас Тхайцук Нацбиблиотека Абхазии официально открылась

А вечером библиотека превратилась в квест с приключениями и развлечениями, но умными. Наступила "Библионочь". Как сказал директор Нацбиблиотеки Борис Чолария, такой необычный формат работы с читателям впервые в Абхазии.

"Устроили этот вечер, чтобы привлечь читателя. Мы пригласили всех, кто любит книгу, кто может быть мало знаком с ней. Пришли дети детсадовского возраста, школьники, студенты, просто любители чтения", — сказал Чолария.

Все четыре этажа в эту ночь были на редкость для библиотек оживленными и шумными. На одном играл вокально-инструментальный ансамбль "Гунда", на другом свое мастерство хореографии демонстрировали детские творческие коллективы. После зажигательных танцев и лирических песен, дети со всей серьезностью читали стихи Дмитрия Гулия, Баграта Шинкуба, чтецы постарше, уже студенты, декламировали собственные сочинения.

"Интересно мне и моим детям, с которыми я пришла. Мы с удовольствием приняли участие в некоторых викторинах. Детишки также читали стихи на абхазском и русском языках", — рассказала участница "Библионочи" Жанна Квициния.

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У юных посетителей был широкий выбор. В библиотечном кинозале шел детский фильм, в другом помещении преподавали уроки художественного мастерства. Работала выставка абхазских мастеров.

"В рамках фестиваля "Библионочь" в отделах нашей библиотеки прошло много мероприятий. Все они призваны привлечь внимание детей и взрослых к чтению и искусству в общем", — отметила библиотекарь Клаина Черкезия.

Заведующая читальным залом Людмила Черевко празднику конечно рада, но переживает за своих "подопечных" и пристально следит за тем, чтобы кто-то ненароком не повредил книгу. В общем читальном зале библиотеки собраны книги по всем отраслям знаний, в общей сложности 45500 экземпляров.

"На дом книги не выдаем, исключения делаем постоянным читателям — им даем на выходные", — уточнила Черевко.

Капитальный ремонт здания Национальной библиотеки Абхазии велся с августа 2012 года по сентябрь 2015 года, после чего проводилась долгая процедура организации и расстановки библиотечного фонда. За последние полтора года 331 тысяча книг была очищена и отреставрирована. В библиотеке хранятся 150 тысяч экземпляров периодических изданий, из них 117 тысяч переведено в электронные каталоги. На четырех этажах библиотеки расположены отраслевые фонды, читальные залы, отдел периодики, абонентский отдел, фонды хранения, электронная библиотека, отдел краеведческих книг. Нововведением библиотеки, по словам Бориса Чолария, станет буккроссинг. Популярный в мире флешмоб, надеется директор библиотеки, будет актуальным и в Абхазии.

"У нас на первом этаже стоит большой стенд. На стеллажах около 300 наименований изданий на русском языке, и 30 — на абхазском. Не для красоты стоят книги, их можно взять для чтения. На первой странице на переплете клеится карта буккроссинга — почитал передай другому. Пока решили не ставить учебную и научную литературу", — поделился своеобразным ноу-хау Чолария.

Директор Нацбиблиотеки заверил, что проведения "Библионочи" станет традиционным. Планируют его проводить ежегодно 27 мая, в профессиональный день библиотекаря.

Неожиданно для себя, и я стал участником квест-викторины "Все ли я знаю о книге". Заведующая иностранным отделом Илона Елерджия рассказала мне условия игры и дала мне листы с вопросами, дополнительно сообщив мне, что победителя ожидает приз. Сразу скажу, что он мне не достался. Из, примерно, 30 вопросов я сделал пару ошибок. Оказывается Библия, в переводе с греческого, книга, а библиотечная печать ставится на 17 странице книги. Почему именно на 17? Идите в библиотеку и узнаете.



