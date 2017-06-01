Наступает ночь, открывается библиотека: прошла необычная акция в Сухуме

Долгожданное открытие Национальной библиотеки Абхазии имени Ивана Папскир затянулось до полуночи. В первой половине дня, после трех лет ремонтно-восстановительных работ, состоялась официальная церемония. Поздравить пришли президент республики Рауль Хаджимба, посол России в Абхазии Семен Григорьев. Кстати, именно благодаря российской финансовой помощи был произведен капитальный ремонт библиотеки, которая пострадала в Отечественной войне народа Абхазии. Теперь Нацбиблиотека отвечает всем современным требованиям.

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А вечером библиотека превратилась в квест с приключениями и развлечениями, но умными. Наступила "Библионочь". Как сказал директор Нацбиблиотеки Борис Чолария, такой необычный формат работы с читателям впервые в Абхазии.

"Устроили этот вечер, чтобы привлечь читателя. Мы пригласили всех, кто любит книгу, кто может быть мало знаком с ней. Пришли дети детсадовского возраста, школьники, студенты, просто любители чтения", — сказал Чолария.

Все четыре этажа в эту ночь были на редкость для библиотек оживленными и шумными. На одном играл вокально-инструментальный ансамбль "Гунда", на другом свое мастерство хореографии демонстрировали детские творческие коллективы. После зажигательных танцев и лирических песен, дети со всей серьезностью читали стихи Дмитрия Гулия, Баграта Шинкуба, чтецы постарше, уже студенты, декламировали собственные сочинения.



