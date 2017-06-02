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Алеко Гварамия.

Гварамия: Ассамблея народов Евразии оградит Абхазию от потрясений

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Делегаты от Абхазии приняли участие в первом учредительном съезде Ассамблеи народов Евразии.

СУХУМ, 2 июн — Sputnik, Амра Амичба. Ассамблея народов Евразии может оградить Абхазию от многих различных потрясений. Такое мнение высказал ректор АГУ Алеко Гварамия в интервью радио Sputnik. 

Гварамия отметил, что на первом съезде народов Евразии, где присутствовали 1500 представителей из 50 стран, фактически был создан союз неправительственных организаций. 

Полную версию радиобеседы с Алеко Гварамия слушайте здесь>>

"И было принято обращение к главам государств, к правительственным и неправительственным организациям с призывом объединить усилия во имя мира и жизни на земле. Не допустить эскалацию угрозы ядерной войны, объединить усилия в борьбе с международным терроризмом", — сказал он.

По словам ректора, евразийство как культурологическая концепция и политическая идеология обретает третье историческое рождение. 

"Распад СССР, этнополитические, этнонациональные конфликты, войны, националистические конфликты стали вытеснять интернационализм. Ощущение общего культурно-цивилизационного пространства становилось и пока, к сожалению, остается весьма зыбким, — отметил Гварамия. — Вот в такой сложной ситуации идеи Назарбаева о новой интеграционной платформе для постсоветского пространства и концепция Евразийского союза только усилила актуальность идей евразийства. Неслучайно, что это идея была провозглашена в МГУ в 1994 году, поскольку ректор МГУ Виктор Садовничий был фактическим идеологом евразийского образовательного пространства. Вот это и было третьим рождением евразийства, избавленного от имперской идеологии". 

Алеко Гварамия напомнил, что первыми евразиистами были философы Николай Трубецкой и Петр Савицкий, а через полвека забвения эти идеи были развиты известным историком Львом Гумилевым. 




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