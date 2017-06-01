Гварамия об участии в Ассамблее Евразии: призвали народы объединиться

"На Ассаблее присутствовало 50 стран – 1500 человек. Я принимал участие в работе круглого стола, посвященного образовательным программам, и говорил о том, что Евразийское объединение дает Абхазии", — сказал Гварамия.

Гварамия отметил, что фактически был создан Международный союз неправительственных организаций, который и есть Ассамблея народов Евразии. Он также добавил, что было принято обращение к народам и главам государств, международным, межправительственным и неправительственным организациям с призывом объединить усилия во имя мира и жизни на Земле, не допустить эскалации и угрозы ядерной войны, объединить усилия в борьбе с международным терроризмом.



