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Алеко Гварамия
© Sputnik / Томас Тхайцук

Гварамия об участии в Ассамблее Евразии: призвали народы объединиться

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Ректор АГУ Алеко Гварамия в интервью Sputnik Абхазия рассказал о поездке в Москву на первый съезд Ассамблеи народов Евразии.

"На Ассаблее присутствовало 50 стран – 1500 человек. Я принимал участие в работе  круглого стола, посвященного образовательным программам, и говорил о том, что Евразийское объединение дает Абхазии", — сказал Гварамия.

Гварамия отметил, что фактически был создан Международный  союз неправительственных организаций, который и есть Ассамблея народов Евразии. Он также добавил, что было принято обращение к народам и главам государств, международным, межправительственным и неправительственным организациям с призывом объединить усилия во имя мира и жизни на Земле, не допустить эскалации и угрозы ядерной войны, объединить усилия в борьбе с международным терроризмом.


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