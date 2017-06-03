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Валерия Адлейба вернулась в Абхазию

Разбудить звезду: Sputnik провел день с Лерой Адлейба

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Валерия Адлейба (131)
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В Абхазии победительницу международного проекта "Ты супер!" Валерию Адлейба ждали толпы фанатов, родные бабушки и пятилетний брат, которые не видели Леру четыре месяца. Юная певица прилетела на родину из Крыма после финала "Новая волна".

Sputnik, Анжелика Бения.

Ради снимка
Валерия Адлейба вернулась в Абхазию
© Sputnik / Томас Тхайцук
Лера прилетела: победительница "Ты супер!" вернулась в Абхазию

Выйдя из машины в Очамчыре, Валерия убежала спать. Мы были не готовы к такому. Конечно, мы видели, как она вымоталась за бесконечный день состоящий из перелета, долгой дороги и череды встреч.  Ужасно стыдно, но очень были нужны фотографии в домашней обстановке. Не посоветовавшись с фотокорреспондентом Томасом, решилась на отчаянный шаг и подговорила пятилетнего Айнара,  брата Леры, разбудить сестру. Задание было выполнено беспрекословно и немедленно, и через пару минут были готовы фото юной абхазской звезды с бабушкой и братом.

Путь домой

Обнять брата – единственное, о чем мечтала победительница международного проекта "Ты супер!" Валерия Адлейба, сойдя с трапа самолета, прилетевшего из Крыма.

Дорога домой была очень насыщена событиями и эмоциями. Фанаты встречали юную певицу уже в аэропорту, где Валерию принимала поздравления даже от иностранцев, которых привлекли абхазская музыка и танцы в честь ее приезда.  Вторая группа поклонников, которая была больше, терпеливо ждала с утра своего кумира на российско-абхазской границе.

Цветов, подарков и приятных слов было море, всех нужно было поблагодарить, обнять, со всеми нужно было сфотографироваться. Несмотря на сильную усталость, Валерия не могла расстроить своих фанатов и даже станцевала для них абхазский танец два раза: в аэропорту и на границе.

Валерия Адлейба вернулась в Абхазию
© Sputnik / Томас Тхайцук
Валерия Адлейба вернулась в Абхазию

В Гудауте местные жители вообще перегородили дорогу. Снова объятия и фонтан эмоций.

"Домой очень хочется. Сегодня было столько приятного и неожиданного. У меня даже слов подходящих нет, чтобы описать, какую гордость и любовь  я испытываю к Абхазии. Чуть не расплакалась, когда увидела людей, которые приехали меня встретить. Я не хочу их подводить и буду стараться, чтобы они мной гордились», – скпзала Лера уже уставшим голосом.

Лерка! 
Поклонники Валерии Адлейба в Гудауте перегородили ей путь в Сухум
© Sputnik / Томас Тхайцук
Кортежу Валерии Адлейба перегородили путь в Гудауте

Десять  часов в дороге, не считая перелета, и она дома, у бабушки. Не успела машина подъехать к воротам, как к ней подбежал пятилетний мальчик, выкрикивая "Лерка! Где Лера?".

Айнар, так зовут брата Валерии, не мог сдержать эмоции, когда дверь машины открылась, и ринулся обнимать свою сестру.

Брат не мог оставить сестру без подарка и вручил ей 70 рублей, сказав, что копил мелочь четыре месяца, пока Валерия пела на проекте. 

Сжимая в руках статуэтку "Ты супер!" Лера обняла всех своих родных и побежала в дом. Дети-соседи с шариками и цветами пришли ее поздравить, но встретить их Валерия уже не смогла, певица уснула.

Победительницу международного конкурса "Ты супер!" Валерию Адлейба встречали на родине не только ее родственники, друзья, одноклассники, но и представители власти, жители Абхазии, которые на протяжение проекта "Ты супер!" следили и болели за свою соотечественницу.

 


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Валерия Адлейба (131)


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